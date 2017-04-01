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Сериал "Пьяная фирма" признан Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) лучшим за 2016 год телевизионным фильмом, сообщает РИА "Новости".

Вручение премий прошло в Москве накануне в пятницу, 31 марта. Премию за лучшую режиссерскую работу получил Сергей Мокрицкий за сериал "Битва за Севастополь".

Продюсеры также признали лучшими телевизионными и мини-сериал "Мажор" (второй сезон), "Анна-детективъ" (более 24 серий) и комедийный сериал "Ольга".

А артисты Михаил Ефремов, сыгравший в сериале "Пьяная фирма" и Мария Аронова (телефильм "Батальон") признаны лучшими актерами.

Специальный приз получил фильм "Экипаж", вышедший на экраны страны прошлой весной.