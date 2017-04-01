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Дворковичу не понравилась идея запретить гипермаркетам работать по ночам

, ИА "Амител"
По словам Дворковича, нужно ориентироваться на потребительские предпочтения

Фото: gazeta-margust.ru

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что против ограничения работы гипермаркетов. Он считает, что поддерживать небольшие магазины нужно, расширяя их, а не ограничения работы гипермаркетов. Об этом пишет РИА "Новости".

По словам Дворковича, он выступает за интtресы и удобство россиян. "Мне все равно, "у дома" магазин или нет. Нужно ориентироваться на потребительские предпочтения. Если людям удобно, чтобы магазин был открыт круглосуточно — лучше, чтобы он был открыт круглосуточно", — сказал он.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в России могут запретить работать гипермаркетам круглосуточно. Их график работы может выглядеть так: суббота до 16.00, будние дни до 21.00, а в воскресенье выходной день. Предполагается, что такой шаг поможет работе маленьких магазинов. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

1.04.2017 20:03
Vasiliy_google

Все в заботах о народишке...Готов последнюю рубаху с себя снять, последний слямзиный миллиард по-братски поделить...

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