Сотрудники правоохранительных органов в Татарстане задержали 34-летнего уроженца Чистополя, которого подозревают в избиении 12-летней девочки. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщается, ЧП случилось вечером 29 марта в Чистополе. Ребенок шел домой от бабушки. По дороге на нее напал подозреваемый, обхватил девочку за шею и отобрал у нее 17 рублей. Затем мужчина проводил ребенка до дома и толкнул ее в сугроб. Там начал бить по лицу. Злоумышленник потребовал, чтобы ребенок принес ему еще тысячу рублей.

Ребенку удалось вырваться и убежать домой. Спустя двое суток полиция задержала подозреваемого. Мужчина сознался в преступлении и пояснил, что напал на девочку, поскольку у него не было денег на дорогу до дома.