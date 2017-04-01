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Арестованное имущество по делу "Оборонсервиса" вернули экс-руководителю департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой. Об этом пишет "ТАСС" со ссылкой на свой источник.

По словам источника издания, имущество возвращено из-за полного возмещения ущерба. Источник отметил, что арест снят. Между тем, что конкретно было возвращено Евгении Васильевой неизвестно.

Ранее сообщалось, что у Васильевой были арестованы ювелирные украшения, которые оценивались в 120 миллионов рублей, 37 штук наручных часов, которые стоят больше семи миллионов рублей, около трех миллионов рублей наличных денег.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , 25 августа 2015 года, чиновницу "Оборонсервиса" Евгению Васильеву, которую до этого осудили на пять лет за мошенничество, отпустили прямо в зале суда Владимирской области. Евгения Васильева получила условно-досрочное освобождение.