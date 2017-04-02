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Сильный взрыв прогремел в субботу, 1 апреля, на карнавале в пригороде Парижа, городе Вильпент (департамент Сена-Сен-Дени). В результате инцидента пострадали 19 человек, из которых четверо, в том числе один ребенок, находятся в тяжелом состоянии, пишет ТАСС со ссылкой на агентство АFP.

Взрыв прогремел на карнавальном шествии в момент, когда организаторы подожгли сделанную из фанеры фигуру сказочного персонажа. По словам пожарных, для этого был использован бензин, произошло воспламенение его паров внутри фигуры, что и привело к взрыву.

Отмечается, что прибывшие на место ЧП медики и спасатели сразу же оказали помощь нескольким десяткам человек. Среди пострадавших мэр Вильпента — разлетевшиеся фанерные щепки поранили ей ноги.

Агентство отмечает, что на традиционном для Вильпента карнавале в начале весны находились порядка 1 тысячи детей.

Позже в сети опубликовали видео инцидента. В ролике видно, как человек с факелом в руке поджигает чучело, после чего раздается взрыв, слышны крики паники из собравшейся толпы. Автор записи отмечает, что решил снят видео в самый подходящий момент.