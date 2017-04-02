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84-летний поэт Евгений Евтушенко скончался от рака в США в субботу, 1 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на друга его семьи Михаила Моргулиса.

По его словам, у поэта был рак в необратимой форме. Медики после изучения анализов давали Евтушенко три месяца жизни, однако поэт прожил меньше месяца.

Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сына литератора отмечает, что впервые такой диагноз Евтушенко поставили порядка шести лет назад. Тогда ему провели операцию и удалили часть почки, но недавно болезнь вернулась. Врачи диагностировали последнюю, четвертую стадию рака, отметил Евгений-младший.

По его словам, в пятницу здоровье отца стало резко ухудшаться, однако Евтушенко умер безболезненно и спокойно.

"Я держал его руку около часа до его кончины. Он знал, что любим", — приводит агентство слова сына поэта. Евгений-младший также добавил, что вокруг его отца в последние часы находились члены семьи и друзья.