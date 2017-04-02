Фото: vk.com/barneos22

Toyota Land Cruiser едва не утонул в воде под Бийском, сообщают очевидцы в группе Barnaul22 в соцсети "ВКонтакте".

По их словам, ЧП произошло в субботу, 1 апреля. Автомобиль в итоге удалось достать, пострадавших в ДТП нет, уточнил автор сообщения, призвав водителей перестать кататься по льду.

При этом в комментариях один из очевидцев произошедшего отметил, что автомобиль ехал по берегу, однако кромка обломилась, в результате чего Toyota понесло течением.