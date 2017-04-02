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254 человека погибли в Колубии в результате наводнений и селевых потоков, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Reuters.

Также отмечается, что около 400 человек получили травмы, еще 200 числятся безвестно пропавшими.

Издание пишет, что в зоне бедствия оказался город Мокоа, столица юго-западной провинции Путумайо. Из-за сильных дождей русла рек переполнились, на дома и машины в субботу, 1 апреля, обрушились потоки воды, грязи, камней и обломков. В результате многие мосты были разрушены, а машины унесены потоками.

В поисково-спасательных работах в 17 районах участвуют свыше 1100 военных и полицейских. Издание добавляет, что в Мокоа прибыл колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос.

ТАСС со ссылкой на представителя аварийно-спасательного подразделения МККК уточняет, что в результате произошедшего пострадали 300 семей, сильный ущерб зафиксирован в 17 районах, 25 домов разрушены.