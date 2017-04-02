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Церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко пройдет и в Соединенных Штатах, и в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкого друга поэта и семьи Михаила Моргулиса.

Напомним, что Евтушенко умер в субботу, 1 апреля, в США в возрасте 84 лет.

Моргулис передал, что Мария Новикова — жена поэта — сказала, что основная гражданская панихида пройдет в Москве, в одном из больших залов. В Америке с поэтом смогут проститься друзья, близкие и коллеги. Моргулис также добавил, что в одной из церквей города Талса (штат Оклахома), где жил Евтушенко, состоится отпевание. Гражданская панихида, предположительно, будет организована в одном из зданий Университета города Талса, где преподавал поэт.

Затем его тело перевезут в Москву. Жена поэта уточнит место и дату проведения гражданских панихид в России и США позже, добавил Моргулис.

Соглсно последней воли Евтушенко, он будет похоронен в подмосковном писательском поселке Переделкино, рядом с могилой Бориса Пастернака.