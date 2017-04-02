Фото: sharij.net
Церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко пройдет и в Соединенных Штатах, и в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкого друга поэта и семьи Михаила Моргулиса.
Напомним, что Евтушенко умер в субботу, 1 апреля, в США в возрасте 84 лет.
Моргулис передал, что Мария Новикова — жена поэта — сказала, что основная гражданская панихида пройдет в Москве, в одном из больших залов. В Америке с поэтом смогут проститься друзья, близкие и коллеги. Моргулис также добавил, что в одной из церквей города Талса (штат Оклахома), где жил Евтушенко, состоится отпевание. Гражданская панихида, предположительно, будет организована в одном из зданий Университета города Талса, где преподавал поэт.
Затем его тело перевезут в Москву. Жена поэта уточнит место и дату проведения гражданских панихид в России и США позже, добавил Моргулис.
Соглсно последней воли Евтушенко, он будет похоронен в подмосковном писательском поселке Переделкино, рядом с могилой Бориса Пастернака.
Комментарии
А как с ним в России будут прощаться?
Американца в США и надо хоронить...
Соглсно последней воли Евтушенко, он будет похоронен в подмосковном писательском поселке Переделкино, рядом с могилой Бориса Пастернака.
Еще и место выбрал, наглец...
Откуда они берутся, такие вот деятели сами себе присвоившие звание исключительных личностей России и ничего для нее не сделавших. Непонятно, а возле могилы Пастернака место занято для него со времен захоронения Пастернака?
11.34 и 40, так понимаю, ларида кузнецова все никак не успокоится с 1991?)
Житель США. К чему такая помпезность? Он ещё бы у Кремлёвской стены завещал бы себя похоронить...
Молодец. Хорошо, что выбрал свою страну.
2.04.2017 11:40
- гость - для таких вот "великих американских поэтов с русскими корнями" могилу пастернака перенесут, лишь бы волю умершего выполнить и рядом похоронить