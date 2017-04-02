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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на выступлении назвал себя "хранителем мира и свобод", передаёт RT со ссылкой на Reuters.

С таким заявлением президент выступил, ища поддержки курдов перед референдумом о наделении президента новыми широкими полномочиями. "Мы — хранители мира, мы — хранители свобод", — приводит издание его слова.

По мнению Эрдогана, Демократическая партия народов (ДПН) защищает интересы курдов и поддерживает Рабочую партию Курдистана, которая признана в стране террористической. Он выступил с критикой ДПН, которая выступает против конституционной реформы. В партии же опровергают все обвинения в связях с терроризмом.

Отмечается, что на 16 апреля, воскресенье, текущего года назначен референдум по вопросу внесения поправок в турецкую конституцию, предполагающие смену форму правления с парламентской на президентскую.