Фото: watchbinaryoptions.com

Лондонская полиция задержала 14 человек в результате драк представителей ультра правых групп и антифашистов на "марше против терроризма", который прошел в субботу, 1 апреля, в столице Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Times.

По данным издания, порядка 300 человек из ультраправых организаций "Лига английской обороны" и "Британия прежде всего" начали марш от Трафальгарской площади, а некоторое время спустя их встретили активисты антифашистских групп. Крупных столкновений не произошло благодаря полицейским, которые смогли развести конфликтующие стороны.

Эта акция националистов была посвящена выражению протеста в связи с терактом, произошедшим в марте на Вестминстерском мосту в Лондоне, напоминает агентство. "После подлого террористического нападения на парламент мы сплотимся и покажем, что ни сейчас, ни когда-либо мы не преклонимся в страхе перед террористами и терроризмом", — сказано в сообщении "Лиги английской обороны" в Facebook.

Читайте также: Певица Адель спела на гастролях в память о жертвах теракта в Лондоне

Отмечается, что 22 марта машина, за рулем которой находился 52-летний террорист Халид Масуд, сбил прохожих, а также трех правоохранителей на Вестминстерском мосту. Водитель бросил автомобиль у здания парламента Соединенного Королевства, а затем с ножом в руках набросился на полицейского и попытался проникнуть в Палату общин. Правоохранители застрелили террориста. В результате его действий погибли четыре человека, еще 50 получили травмы.