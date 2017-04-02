Фото: bgsu.edu
Женщина бросила семилетнего сына в кабинете судебных приставов Калининского района Новосибирска, чтобы улететь в отпуск в Таиланд, сообщает телеканал 360.
Мальчику пришлось несколько часов провести в кабинете у сотрудников ФССП, пока за ним не приехал отец. Мать объяснила свой поступок тем, что давно хотела в отпуск, и сейчас ей необходимо успеть в аэропорт.
Отец ребенка — экс-супруг его матери, по словам приставов, вел себя так, словно ждал такого поступка от бывшей жены.
Также приставы подчеркнули, что к женщине не будет применено никаких наказаний, поскольку она не оставляла мальчика в опасности.
Комментарии
Одно слово - ШАЛАВА!
Ну вот, и приставы на что-то полезное пригодились
ну хоть одно доброе дело от приставов. но нервов видимо потратили вагон.
Одно слово - ШАЛАВА! ----------------------------------- Несчастный пристав, вынужденный нянчиться с маленьким новосибирцем, повторял эти слова как мантру
Одно слово - ШАЛАВА!
Приставы не шалавы, они робингуды наоборот. Просто работы нормальной на всех не хватает. Приходится идти в путинское кривосудие , забирать деньги у бедных и относить богатым.
Работа по совместительству: Рассказывают, что в Барнауле ходят по домам два пристава и разносят письма от коллекторских агентств. ( В Барнауле не зарегистрирована ни одна коллекторская организация)
Вопрос : а мальчик что-то должен кому? Как он вообще оказался у приставов? Или его приставы оставили в качестве залога? И самое интересное - эта самка вернется, ребенок останется с ней, и отец и дальше будет испоавно её содержать. Ведь отца за алименты можно на раз-два на пару лет заземлить. Что скажете, господа юристы?
На балтийской 2 нет горячей воды, собаку надо мыть..