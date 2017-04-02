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Женщина бросила семилетнего сына в кабинете судебных приставов Калининского района Новосибирска, чтобы улететь в отпуск в Таиланд, сообщает телеканал 360.

Мальчику пришлось несколько часов провести в кабинете у сотрудников ФССП, пока за ним не приехал отец. Мать объяснила свой поступок тем, что давно хотела в отпуск, и сейчас ей необходимо успеть в аэропорт.

Отец ребенка — экс-супруг его матери, по словам приставов, вел себя так, словно ждал такого поступка от бывшей жены.

Также приставы подчеркнули, что к женщине не будет применено никаких наказаний, поскольку она не оставляла мальчика в опасности.