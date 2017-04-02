Фото: usnews.com

Экс-советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майкл Флинн раскрыл информацию об 1,3 миллиона долларов своих доходов, которые он получил с 2014 года на технологические компании, политические группы, а также за выступления, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

Отмечается, что первая версия финансовой отчетности была подана в управление этики и в Белый дом 11 февраля — за пару дней до того, как ему пришлось уйти со своей должности. Издание пишет, что тогда Флинн не раскрыл названия компаний, для которых готовил публичные выступления.

По данным источника газеты Washington Post, первая версия документа являлась черновиком, которая должна была пройти через обычную процедуру проверки и корректировки. Этот процесс приостановили из-за отставки экс-советника Дональда Трампа. После этого чиновники Белого дома попросили Флинна закончить процедуру и уточнить все организации, которые платили за его речи.

Washington Post пишет, что среди источников его доходов указаны телеканал RT, американская авиатранспортная компания, которая входит в состав компании "Волга-Днепр", и компания США, находящаяся под контролем "Лаборатории Касперского".

Читайте также: СМИ сообщили о разговоре советника Трампа и посла РФ о санкциях США

Напомним, Флинн ушел с поста после того, как СМИ предположили, что генерал дезинформировал вице-президента Штатов Майка Пенса и иных представителей администрации о своем общении с послом РФ Сергеем Кисляком. К Флинну были также вопросы в связи с лоббистской деятельностью в интересах Турции, за которую его фирма получила 500 тысяч долларов.