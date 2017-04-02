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Наставник одного из духовных центров на северо-востоке Пакистана и пять его сторонников убили не менее 20 прихожан, накачав их перед этим наркотиками. Расправа произошла в городе саргодха в провинции Пенджаб, пишет ТАСС со ссылкой на канал Geo.tv.

По его данным, преступники совершали убийства с помощью мачете и дубинок. Также есть данные о трех раненых.

Телеканал также отмечает, что у нападавшего были серьезные психические расстройства.

Агентство Синьхуа добавляет, что здание, где была совершена массовая расправа, возвели несколько лет назад, и духовный центр работал вопреки запрету властей.

Стражи порядка задержали подозреваемого вместе со сторонниками, ведется расследование.