Фото: wordpress.com
Наставник одного из духовных центров на северо-востоке Пакистана и пять его сторонников убили не менее 20 прихожан, накачав их перед этим наркотиками. Расправа произошла в городе саргодха в провинции Пенджаб, пишет ТАСС со ссылкой на канал Geo.tv.
По его данным, преступники совершали убийства с помощью мачете и дубинок. Также есть данные о трех раненых.
Телеканал также отмечает, что у нападавшего были серьезные психические расстройства.
Агентство Синьхуа добавляет, что здание, где была совершена массовая расправа, возвели несколько лет назад, и духовный центр работал вопреки запрету властей.
Стражи порядка задержали подозреваемого вместе со сторонниками, ведется расследование.
Комментарии
значит такой центр
В пакистане 96% мусульмане, отсюда сразу видно "самая мирная религия в мире это мусульманство, а кто не согласен, -того зарежем" видимо были несогласные
Не бывает мирной религии.
.04.2017 14:27
- гость - "Не бывает мирной религии" а как же пастафарианство? Между прочим официальная религия
Ну бывает, че..
- гость - "Не бывает мирной религии" а как же пастафарианство? Между прочим официальная религия
Религия, которая троллит другие религии)) Смотри в корень - существование одного исключает существование другого.
Ну, а если они слов не понимают...