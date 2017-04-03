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Депутат призвал перестать тянуть деньги с государства на борьбу со свалками

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Владимир Гутенев о чиновниках-коррупционерах, миллиардном мусорном бизнесе и борьбе со свалками на питерском Медиафоруме ОНФ

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

Ответственность за незаконные свалки должны нести коррумпированные чиновники и черный бизнес, а не государство. И совершенно неправильно тянуть деньги с госказны на борьбу с мусором, пока не созданы прозрачные правила игры на этом рынке. Об этом заявил депутат Госдумы, координатор Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Общероссийского народного фронта Владимир Гутенев на четвертом Медиафоруме ОНФ, проходящем 1-3 апреля в Санкт-Петербурге.

"На государство хотят перенести ответственность за конкретную свалку. Но эти свалки образовались из-за коррупционной составляющей, тех, кто захватил полигоны, принимает мусор на землях сельхозназначения. Государство делает очень много, но для нас основная задача – сформировать правила игры (...). Неправильно полагаться на то, что можно тянуть деньги с государства. Многое сейчас зависит именно от общественного контроля", – сказал Владимир Гутенев в ответ на вопрос журналиста информационного агентства "Амител, который принимает участие в форуме.

А спросили мы о том, стоит ли ждать муниципалитетам федеральной финансовой помощи для устройства свалок. Напрямую он не сказал, что муниципальные власти не получат дополнительных средств (впрочем, таких предпосылок пока и нет), но четко дал понять: сначала надо навести порядок в этой сфере.

"В Московской области 20 серых полигонов. Поток машин туда не прекращается. Одна такая машина – пять-семь тысяч рублей. В год – миллиард рублей. Мы видим, что свалка вышла за периметр, захватывает земли гослесфонда", – добавил Гутенев, подчеркнув, что такое стало возможным благодаря чиновникам-коррупционерам.

"Двадцать второе дыхание" темы борьбы со свалками открылось благодаря новому проекту ОНФ "Генеральная уборка" с интерактивной картой свалок. На этой карте любой житель страны может отметить незаконную свалку или даже законную, но работающую с возможными нарушениями. Эксперты ОНФ проверяют и передают все факты незаконного складирования мусора ответственным чиновникам, а затем отслеживают процесс ликвидации свалки.

В Алтайском крае на карте уже отмечено около 20 свалок. В целом по России за два месяца существования карты поступило более трех тысяч обращений, по 135 уже достигнуто положительное решение.

Проблема в том, что убирать эти свалки должен собственник земли. Это либо предприятие или арендатор участка, либо муниципалитет. Если первые при давлении прокуратуры свалки убрать могут, то вторые часто ссылаются на нехватку денег на все эти работы. И каждое выявленное нарушение – новый штраф.

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Но Владимир Гутенев упрекает именно власти, в том  числе и за отсутствие территориальных схем обращения с отходами. Он подчеркивает, что сейчас на местах необходимо честно и открыто найти регионального оператора, установить честные и справедливые тарифы. 

Он рассказал, что активисты ОНФ пишут запросы в правоохранительные органы и чиновникам. Но последние в ответ, признавая проблему, просят перевести земли гослесфонда в земли других категорий, вместо того чтобы разобраться с нечистоплотными бизнесменами. 

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Медиафорум ОНФ проходит 1-3 апреля в Санкт-Петербурге при участии более 450 журналистов со всей России. Работает на форуме и корреспондент информационного агентства "Амител" Александра Черданцева. 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

3.04.2017 08:28
- гость -

А я все думаю, куда зеленые человечки делись, давно слышно не было.

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3.04.2017 08:36
- гость -

3.04.2017 08:28 - гость - Допился? Черти мерещатся?

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