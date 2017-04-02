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Автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком Freightliner, на котором были установлены номера республики Татарстан, в субботу, 1 апреля, в Новосибирске. Об этом сообщают "Новосибирские новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Уточняется, что авария произошла в 19:45 на Мочищенском шоссе. Предварительно установлено, что виновник ДТП — водитель фуры, не уступивший дорогу реанимобилю, который ехал со звуковыми и световыми сигналами. В салоне машины находился 64-летний пациент в сопровождении женщины.

На место аварии вызвали еще одну бригаду медиков для осмотра участников ДТП. Отмечается, что госпитализация никому не потребовалась, 42-летняя фельдшер скорой, которая сидела рядом с водителем, отделалась ушибами грудины и кисти руки.

В Новосибирской службе эвакуации "АСТ-54" уточнили, что в результате удара у машины скорой помощи смяло переднюю часть, а фура лишилась подножки и топливного бака.