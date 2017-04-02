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Постпред США при ООН заявила, что Трамп не запрещал ей критиковать Россию

, ИА "Амител"
Также Никки Хейли сообщила, что у американского лидера много дел

Фото: nc4.info

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не запрещал своим дипломатам "нападать на РФ". Такое заявление сделала американский постпред при ООН Никки Хейли, передает РИА Новости.

"Президент ни разу не звонил мне и не говорил: "Не нападай на Россию". Он никогда не звонил и не указывал, что говорить", — приводит агентство цитату из ее интервью телеканалу ABC.

Также ведущая спросила, не стоит ли самому Трампу критиковать действия властей РФ. В ответ Хейли подчеркнула, что у главы США "много дел", поэтому критикой занимается она.

Агентство напоминает, что ранее постпред говорила, что Вашингтону нужно серьезно воспринимать якобы исходящую от Москвы угрозу. Такое заявление она сделала, комментируя возможную причастность россиян ко взлому аккаунтов Yahoo! в 2014 году.

В свою очередь официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова не исключила, что постоянные обвинения властей США в адрес хакеров из РФ — это попытка увести внимание общественности от последних публикаций WikiLeaks. Сайт разместил секретные документы ЦРУ, где были подробно описаны инструменты для взлома компьютеров, мобильных телефонов и телевизоров. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.04.2017 14:07
- гость -

Почему новостей про Трампа и США больше чем про Путина и Россию?

0  0
2.04.2017 14:17
- гость -

Метод, разработанный человеком с ожидаемым именем — Ноам Хомский. Просто процитирую мастера:

«Постоянно отвлекайте внимание граждан от настоящих социальных проблем, держа их в плену вопросов, не имеющих реального значения. Общество должно быть занятым, занятым и занятым, оно никогда не должно думать: прямо с поля — в загон, к другим животным».

0  0
2.04.2017 14:23
гость

-гость- 14:07 потому что говорить про платон, про рост тарифов жкх и кроссовки Димона очень опасно

0  0
2.04.2017 14:40
Коренной житель АК

Трам Трампампампампамп. Трамп вчера пообедал уже утром в российских новостях.

0  0
2.04.2017 15:05
- гость -

Местным параллельно одаренным тоже, похоже, никто не запрещал.

0  0
2.04.2017 15:05
- гость -

Местным параллельно одаренным тоже, похоже, никто не запрещал.

0  0
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