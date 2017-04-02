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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не запрещал своим дипломатам "нападать на РФ". Такое заявление сделала американский постпред при ООН Никки Хейли, передает РИА Новости.

"Президент ни разу не звонил мне и не говорил: "Не нападай на Россию". Он никогда не звонил и не указывал, что говорить", — приводит агентство цитату из ее интервью телеканалу ABC.

Также ведущая спросила, не стоит ли самому Трампу критиковать действия властей РФ. В ответ Хейли подчеркнула, что у главы США "много дел", поэтому критикой занимается она.

Агентство напоминает, что ранее постпред говорила, что Вашингтону нужно серьезно воспринимать якобы исходящую от Москвы угрозу. Такое заявление она сделала, комментируя возможную причастность россиян ко взлому аккаунтов Yahoo! в 2014 году.

В свою очередь официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова не исключила, что постоянные обвинения властей США в адрес хакеров из РФ — это попытка увести внимание общественности от последних публикаций WikiLeaks. Сайт разместил секретные документы ЦРУ, где были подробно описаны инструменты для взлома компьютеров, мобильных телефонов и телевизоров.