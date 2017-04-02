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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что американцы скрывают от международного сообщества военные преступления террористов в Ираке. Так он прокомментировал высказывания пресс-секретаря коалиции во главе со Штатами Джозефа Скрокки о видеозаписи с боевиками, передает "Российская газета".

Ранее Скрокка сообщил средствам массовой информации, что сейчас прорабатывается вопрос рассекречивания видео, на котором террористы в иракском Мосуле прячут гражданских в здании, чтобы затем спровоцировать авиаудары. Также он отметил, что коалиция не отступит, даже когда борьба "становится тяжелой или на нее оказывается большое давление".

Конашенков назвал подобный факт "тягчайшим военным преступлением" и задался несколькими вопросами. Представителя Минобороны РФ интересует, "какие мотивы движут американским командованием, скрывающим завесой секретности военные преступления террористов от международной общественности", а также почему коалиция, которая знает о провокациях боевиков, все равно атакует "умными бомбами" здания с гражданскими.

Конашенков отмечает, что абсурдные заявления США, которые оправдывают массовые жертвы мирных иракцев от американских бомбардировок, "говорят больше слов об истинном уровне планирования операций и якобы превосходстве американских "умных" бомб". Представитель военного ведомства отметил, что о гуманитарных аспектах операции или облегчении страданий мирных жителей, выходит, речи не идет.