Фото: vk.com
Жительница Барнаула сделала видеозапись, на которой видно качающегося ребенка на качели. При этом на голову он надел противогаз.
"Суровые дети ВРЗ", — подписала автор видео сообщение, опубликованное в группе Barnaul 22 во "Вконтакте".
В комментариях пользователи сразу сравнили внешний образ ребенка с героем видеоигры S.T.A.L.K.E.R., отметив, что район ВРЗ "очень похож на Припять".
Также одна из подписчиц сообщества уточнила, что запись была сделана на улице Сизова.
Комментарии
"район ВРЗ "очень похож на Припять" -А район РТЗ в Рубцовске похож на Хиросиму.
...и дети в них очень похожи в симпатичных противогазиках...
Ага. Давайте с этим суровым дитём прямо к Малахову на передачу. Самое место. Печально, что некоторым людям обсудить более нечего.
Массаж,рассаду репы с брюквой посеял,не? А не то с голоду сдохнешь!
это ребёнок ждёт маму с работы, которая служит следователем в отделении.