Фото: vk.com

Жительница Барнаула сделала видеозапись, на которой видно качающегося ребенка на качели. При этом на голову он надел противогаз.

"Суровые дети ВРЗ", — подписала автор видео сообщение, опубликованное в группе Barnaul 22 во "Вконтакте".

В комментариях пользователи сразу сравнили внешний образ ребенка с героем видеоигры S.T.A.L.K.E.R., отметив, что район ВРЗ "очень похож на Припять".

Также одна из подписчиц сообщества уточнила, что запись была сделана на улице Сизова.