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СМИ: Яценюк задекларировал 1,6 миллиона долларов за 2016 год

, ИА "Амител"
Кроме этого, у бывшего украинского премьера есть коллекции картин, монет, книги и права на торговую марку "Арсенiй"

Фото: weloveua.com

Экс-премьер Украины, глава партии "Народный фронт" Арсений Яценюк задекларировал за минувший год почти 1,5 миллиона долларов и 4 миллиона гривен, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт канала "112 Украина".

В электронной декларации Яценюк задекларировал свыше 1 миллиона долларов и 4 миллиона гривен в банках, а также 475 тысяч долларов и 300 тысяч гривен наличных средств. Кроме этого он задекларировал коллекции картин, монет, кнги и права на торговую марку "Арсеній", охотничье ружье, часы, библиотеку старинных и современных книг украинских и зарубежных авторов, а также каминные антикварные часы с подсвечниками, уточняет телеканал.

В декларации указано, что экс-премьер владеет земельным участком в Новых Петровцах площадью 3 тыс. 031 кв. м, там же у него находится жилой дом площадью 343,5 кв. м, в Киеве у Яценюка во владении две квартиры площадью 83,35 кв. м и 224,9 кв. м, есть третья квартира площадью 104,9 кв.м в Черновцах, дачный дом площадью 114,5 кв. м в Новых Петровцах и машиноместо в Киеве площадью 13,4 кв. м.

Телеканал отмечает, что Яценюк имеет машину Mercedes S, арендует Toyota Sequoia, ему принадлежит 100 военных облигаций и доля в "Черновицком заводе железобетонных изделий и конструкций". Кроме этого, у него есть авторские права на книгу "Банковская тайна времен Оранжевой революции", несколько торговых марок и коммерческих названий.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.04.2017 15:31
- гость -

а нам то что от этого.

0  0
2.04.2017 15:45
- гость -

Метод, разработанный человеком с ожидаемым именем — Ноам Хомский. Просто процитирую мастера:

«Постоянно отвлекайте внимание граждан от настоящих социальных проблем, держа их в плену вопросов, не имеющих реального значения. Общество должно быть занятым, занятым и занятым, оно никогда не должно думать: прямо с поля — в загон, к другим животным».

0  0
2.04.2017 15:46
- гость -

Хорошо, что нам всю подноготную иностранных политиков рассказывают. Это очень нужная, первостепенная информация которую обязан знать каждый россиянин. Особенно важно про соседнюю страну, которая еще совсем недавно была родной сестрой России, но решившей выбрать свой путь. Незабудемнипростим.

0  0
2.04.2017 15:50
- гость -

Сейчас всем трудно: одним -Врать... другим Верить.

0  0
2.04.2017 15:56
- гость -

Ну наконец-то. Теперь я буду знать сколько задекларировал бывший украинский премьер!

0  0
2.04.2017 16:00
- гость -

А где расслдования Овального в отношении этого чела? Команды нет или фенонсирования? Да нет,от под Сталина сука косит,отращивая усы!

0  0
2.04.2017 16:04
- гость -

16:00, рубанок, опять забыл подписаться?

0  0
2.04.2017 16:06
- гость -

Навальнаку -на гиляку!

0  0
2.04.2017 16:26
- гость -

На Украине с 1 апреля вновь подорожал газ для населения!

А в России только с 1 июля!

0  0
2.04.2017 16:27
- гость -

В окрии,коррупции нет,паскольку нет 1.такой страны! 2.овального! 3.поэтому и коррупции! НАВАЛЬНЯКУ-НА ГИЛЯКУ!

0  0
2.04.2017 16:33
- гость -

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряет 81 процент россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на сайте организации.

0  0
2.04.2017 16:36
- гость -

- гость - 2 апреля 2017 г. 16:33 ------------------------- Значит, можно дальше повышать налоги и цены.

0  0
2.04.2017 16:41
- гость -

А у Медведева доходы в 1000 раз меньше.

0  0
2.04.2017 16:45
- гость -

16:41, это у него официальная зарплата ниже

0  0
2.04.2017 16:46
- гость -

Путин как то и совсем заявил, что не знает сколько у него зарплата

0  0
2.04.2017 16:59
- гость -

Да з/п у него, может, и не большая, а вот доходы какие?

0  0
2.04.2017 17:02
- гость -

Как-то наблюдал как готовили человека на пост первого секретаря райкома партии в 80-е: год начальником цеха,год главным механиком, год зам.директора по производству. Сейчас сразу можно премьером или министром. Результаты налицо.

0  0
2.04.2017 17:16
Он мне Недимон

Скотина этот Яценюк, не то что наш ДАМ с ВВП. Наши вот сама скромность - в кремль на работу ездят на велосипедах доставшихся в наследство одному от бабушки, второму от дедушки. И живут наши в саманных избушках построенных еще перед войной теми же дедушкой и бабушкой - ни чем не лучше чем остальные росиянцы.

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2.04.2017 17:20
- гость -

17:16

Не на велосипедах. На прицепе "Скиф"!

0  0
2.04.2017 17:24
- гость -

- гость - 2 апреля 2017 г. 16:59 Да з/п у него, может, и не большая, а вот доходы какие? ------------------------------------------------- Надо считать не доходы, а расходы на них.

0  0
2.04.2017 17:29
- гость -

Сейчас идет концерт в честь Рос.гвардии. -Артисты выступают на чистом патриотизме. Так и всем надо работать на патриотизме и не забывать налоги платить.

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