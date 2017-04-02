Фото: weloveua.com
Экс-премьер Украины, глава партии "Народный фронт" Арсений Яценюк задекларировал за минувший год почти 1,5 миллиона долларов и 4 миллиона гривен, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт канала "112 Украина".
В электронной декларации Яценюк задекларировал свыше 1 миллиона долларов и 4 миллиона гривен в банках, а также 475 тысяч долларов и 300 тысяч гривен наличных средств. Кроме этого он задекларировал коллекции картин, монет, кнги и права на торговую марку "Арсеній", охотничье ружье, часы, библиотеку старинных и современных книг украинских и зарубежных авторов, а также каминные антикварные часы с подсвечниками, уточняет телеканал.
В декларации указано, что экс-премьер владеет земельным участком в Новых Петровцах площадью 3 тыс. 031 кв. м, там же у него находится жилой дом площадью 343,5 кв. м, в Киеве у Яценюка во владении две квартиры площадью 83,35 кв. м и 224,9 кв. м, есть третья квартира площадью 104,9 кв.м в Черновцах, дачный дом площадью 114,5 кв. м в Новых Петровцах и машиноместо в Киеве площадью 13,4 кв. м.
Телеканал отмечает, что Яценюк имеет машину Mercedes S, арендует Toyota Sequoia, ему принадлежит 100 военных облигаций и доля в "Черновицком заводе железобетонных изделий и конструкций". Кроме этого, у него есть авторские права на книгу "Банковская тайна времен Оранжевой революции", несколько торговых марок и коммерческих названий.
Комментарии
а нам то что от этого.
Метод, разработанный человеком с ожидаемым именем — Ноам Хомский. Просто процитирую мастера:
«Постоянно отвлекайте внимание граждан от настоящих социальных проблем, держа их в плену вопросов, не имеющих реального значения. Общество должно быть занятым, занятым и занятым, оно никогда не должно думать: прямо с поля — в загон, к другим животным».
Хорошо, что нам всю подноготную иностранных политиков рассказывают. Это очень нужная, первостепенная информация которую обязан знать каждый россиянин. Особенно важно про соседнюю страну, которая еще совсем недавно была родной сестрой России, но решившей выбрать свой путь. Незабудемнипростим.
Сейчас всем трудно: одним -Врать... другим Верить.
Ну наконец-то. Теперь я буду знать сколько задекларировал бывший украинский премьер!
А где расслдования Овального в отношении этого чела? Команды нет или фенонсирования? Да нет,от под Сталина сука косит,отращивая усы!
16:00, рубанок, опять забыл подписаться?
Навальнаку -на гиляку!
На Украине с 1 апреля вновь подорожал газ для населения!
А в России только с 1 июля!
В окрии,коррупции нет,паскольку нет 1.такой страны! 2.овального! 3.поэтому и коррупции! НАВАЛЬНЯКУ-НА ГИЛЯКУ!
Работу Владимира Путина на посту президента России одобряет 81 процент россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на сайте организации.
- гость - 2 апреля 2017 г. 16:33 ------------------------- Значит, можно дальше повышать налоги и цены.
А у Медведева доходы в 1000 раз меньше.
16:41, это у него официальная зарплата ниже
Путин как то и совсем заявил, что не знает сколько у него зарплата
Да з/п у него, может, и не большая, а вот доходы какие?
Как-то наблюдал как готовили человека на пост первого секретаря райкома партии в 80-е: год начальником цеха,год главным механиком, год зам.директора по производству. Сейчас сразу можно премьером или министром. Результаты налицо.
Скотина этот Яценюк, не то что наш ДАМ с ВВП. Наши вот сама скромность - в кремль на работу ездят на велосипедах доставшихся в наследство одному от бабушки, второму от дедушки. И живут наши в саманных избушках построенных еще перед войной теми же дедушкой и бабушкой - ни чем не лучше чем остальные росиянцы.
17:16
Не на велосипедах. На прицепе "Скиф"!
- гость - 2 апреля 2017 г. 16:59 Да з/п у него, может, и не большая, а вот доходы какие? ------------------------------------------------- Надо считать не доходы, а расходы на них.
Сейчас идет концерт в честь Рос.гвардии. -Артисты выступают на чистом патриотизме. Так и всем надо работать на патриотизме и не забывать налоги платить.