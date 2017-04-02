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Экс-премьер Украины, глава партии "Народный фронт" Арсений Яценюк задекларировал за минувший год почти 1,5 миллиона долларов и 4 миллиона гривен, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт канала "112 Украина".

В электронной декларации Яценюк задекларировал свыше 1 миллиона долларов и 4 миллиона гривен в банках, а также 475 тысяч долларов и 300 тысяч гривен наличных средств. Кроме этого он задекларировал коллекции картин, монет, кнги и права на торговую марку "Арсеній", охотничье ружье, часы, библиотеку старинных и современных книг украинских и зарубежных авторов, а также каминные антикварные часы с подсвечниками, уточняет телеканал.

В декларации указано, что экс-премьер владеет земельным участком в Новых Петровцах площадью 3 тыс. 031 кв. м, там же у него находится жилой дом площадью 343,5 кв. м, в Киеве у Яценюка во владении две квартиры площадью 83,35 кв. м и 224,9 кв. м, есть третья квартира площадью 104,9 кв.м в Черновцах, дачный дом площадью 114,5 кв. м в Новых Петровцах и машиноместо в Киеве площадью 13,4 кв. м.

Телеканал отмечает, что Яценюк имеет машину Mercedes S, арендует Toyota Sequoia, ему принадлежит 100 военных облигаций и доля в "Черновицком заводе железобетонных изделий и конструкций". Кроме этого, у него есть авторские права на книгу "Банковская тайна времен Оранжевой революции", несколько торговых марок и коммерческих названий.