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Автобус с 52 школьниками попал в аварию в Швеции - СМИ

, ИА "Амител"
Число пострадавших не называется, на месте работают четыре кареты скорой помощи

Фото: allehanda.se

Серьезная авария с участием автобуса, который перевозил 52 школьника старших классов и шесть взрослых, произошла утром в воскресенье, 2 апреля, на трассе Е45 в шведской провинции Херьедален, пишет ТАСС со ссылкой на канал SVT.

Уточняется, что в 20 километрах от города Свег автобус слетел в кювет и перевернулся. По словам представителя спасательной службы Улофа Броборга, в результате ДТП есть пострадавшие, на месте работают четыре машины скорой помощи. При этом точное количество пострадавших не озвучивается.

Канал добавляет, что школьники направлялись с юга страны на горнолыжный курорт.

Полиция отмечает, что авария произошла около 8:00 по московскому времени. На место ДТП прибыли два вертолета. Магистраль в связи с аварией закрыли в обоих направлениях.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.04.2017 16:20
- гость -

Какая страшная трагедия. Как они в таком кошмаре только живут?

0  0
2.04.2017 16:24
- гость -

Метод, разработанный человеком с ожидаемым именем — Ноам Хомский. Просто процитирую мастера:

«Постоянно отвлекайте внимание граждан от настоящих социальных проблем, держа их в плену вопросов, не имеющих реального значения. Общество должно быть занятым, занятым и занятым, оно никогда не должно думать: прямо с поля — в загон, к другим животным».

0  0
2.04.2017 16:26
- гость -

Наша МЧС просто обязана отправить туда самолет с помощью. Нашим соседям нужно помочь.

0  0
2.04.2017 17:11
- гость -

У МЧС Укропии есть на чём лететь?

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