Фото: allehanda.se

Серьезная авария с участием автобуса, который перевозил 52 школьника старших классов и шесть взрослых, произошла утром в воскресенье, 2 апреля, на трассе Е45 в шведской провинции Херьедален, пишет ТАСС со ссылкой на канал SVT.

Уточняется, что в 20 километрах от города Свег автобус слетел в кювет и перевернулся. По словам представителя спасательной службы Улофа Броборга, в результате ДТП есть пострадавшие, на месте работают четыре машины скорой помощи. При этом точное количество пострадавших не озвучивается.

Канал добавляет, что школьники направлялись с юга страны на горнолыжный курорт.

Полиция отмечает, что авария произошла около 8:00 по московскому времени. На место ДТП прибыли два вертолета. Магистраль в связи с аварией закрыли в обоих направлениях.