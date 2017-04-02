Фото: allehanda.se
Серьезная авария с участием автобуса, который перевозил 52 школьника старших классов и шесть взрослых, произошла утром в воскресенье, 2 апреля, на трассе Е45 в шведской провинции Херьедален, пишет ТАСС со ссылкой на канал SVT.
Уточняется, что в 20 километрах от города Свег автобус слетел в кювет и перевернулся. По словам представителя спасательной службы Улофа Броборга, в результате ДТП есть пострадавшие, на месте работают четыре машины скорой помощи. При этом точное количество пострадавших не озвучивается.
Канал добавляет, что школьники направлялись с юга страны на горнолыжный курорт.
Полиция отмечает, что авария произошла около 8:00 по московскому времени. На место ДТП прибыли два вертолета. Магистраль в связи с аварией закрыли в обоих направлениях.
Комментарии
Какая страшная трагедия. Как они в таком кошмаре только живут?
Метод, разработанный человеком с ожидаемым именем — Ноам Хомский. Просто процитирую мастера:
«Постоянно отвлекайте внимание граждан от настоящих социальных проблем, держа их в плену вопросов, не имеющих реального значения. Общество должно быть занятым, занятым и занятым, оно никогда не должно думать: прямо с поля — в загон, к другим животным».
Наша МЧС просто обязана отправить туда самолет с помощью. Нашим соседям нужно помочь.
У МЧС Укропии есть на чём лететь?