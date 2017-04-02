Фото: 2012god.ru
Лебеди, зимовавшие на озере Светлом, покинули Алтайский край. Об этом сообщает пресс-служба региона.
Отмечается, что эти птицы проводят холодное время года в крае уже 50 лет. Ежегодно их количество увеличивается, благодаря созданным благоприятным условиям и подкормке. Орнитологи подсчитали, что в текущем сезоне на озере и ближайших открытых водоемах Советского района жили порядка трех тысяч птиц, в том числе около 750 кликунов, а также были шипуны и малый тундровый лебедь.
Несмотря на сильные морозы и метели, зимовка в текущем году прошла для птиц спокойно и сытно, уточняют в Алтайприроде. По словам егеря заказника "Лебединый" Владимира Никулинского, каждый год специалисты заготавливают по 20 тонн специальной зерновой смеси.
Специалисты предполагают, что количество прилетающий в край птиц будет увеличиваться и дальше. По словам орнитологов, минувшей зимой в лебединой стае сформировались пары, которые должны к концу года вернуться с пополнением.
Уточняется, что сейчас проезд к озеру закрыт. Смотровые площадки начали готовить к следующему сезону.
Комментарии
На вахту полетели. Тут негде работать!
На фото прям красавец -лебедь.
Когда в стране плохо,все говорят-валить! Только либерасты задают вопрос-куда? А патриоты-кого?
Даже лебеди улетают!
А че улетели то? типа идет мерзлое лето?обычно на югах зимуют а не в сибирских морозах. здесь далеко не курорт.