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Лебеди, зимовавшие на озере Светлом, покинули Алтайский край. Об этом сообщает пресс-служба региона.

Отмечается, что эти птицы проводят холодное время года в крае уже 50 лет. Ежегодно их количество увеличивается, благодаря созданным благоприятным условиям и подкормке. Орнитологи подсчитали, что в текущем сезоне на озере и ближайших открытых водоемах Советского района жили порядка трех тысяч птиц, в том числе около 750 кликунов, а также были шипуны и малый тундровый лебедь.

Несмотря на сильные морозы и метели, зимовка в текущем году прошла для птиц спокойно и сытно, уточняют в Алтайприроде. По словам егеря заказника "Лебединый" Владимира Никулинского, каждый год специалисты заготавливают по 20 тонн специальной зерновой смеси.

Специалисты предполагают, что количество прилетающий в край птиц будет увеличиваться и дальше. По словам орнитологов, минувшей зимой в лебединой стае сформировались пары, которые должны к концу года вернуться с пополнением.

Уточняется, что сейчас проезд к озеру закрыт. Смотровые площадки начали готовить к следующему сезону.