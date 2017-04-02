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Газовый баллон взорвался в автомобиле "Газель" на севере Москвы. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Уточняется, что инцидент произошел на улице 800-летия Москвы. Сначала загорелась "Газель", а затем из-за пожара произошел взрыв баллона. После взрыва огонь охватил еще восемь припаркованных автомобилей. Также были повреждены витрины магазина "Монетка".

Уточняется, что пожарные уже ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате происшествия нет.

Очевидцы утверждают, что взрыв произошел, когда пожарные приступили к борьбе с огнем. "На видео видно рядом с машиной стоят пожарные прямо впритык к ней. Как они не пострадали, не знаю", — приводит слова свидетеля происшествия телеканал "360".