Фото: vk.com/barneos22

Барнаульцы сообщили о затопленной в результате начавшегося паводка трассе. Соответствующая запись с прикрепленным снимком опубликована в группе Barnaul22 во "ВКонтакте".

По словам очевидцев, вода накрыла участок трассы Алейск — Усть-Пристань.

На опубликованном снимке видно, что асфальт полностью скрыт под бегущей через дорогу водой.

Жители региона отметили, что трасса еще была чистой в четверг, 30 марта.