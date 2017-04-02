Фото: vk.com/barneos22
Барнаульцы сообщили о затопленной в результате начавшегося паводка трассе. Соответствующая запись с прикрепленным снимком опубликована в группе Barnaul22 во "ВКонтакте".
По словам очевидцев, вода накрыла участок трассы Алейск — Усть-Пристань.
На опубликованном снимке видно, что асфальт полностью скрыт под бегущей через дорогу водой.
Жители региона отметили, что трасса еще была чистой в четверг, 30 марта.
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Источник: Медуза
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