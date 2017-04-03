Фото: meteovesti.ru

Рабочая неделя стартует в Алтайском крае с солнечной и прохладной погоды.

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, в крае будет без осадков, утром на дорогах гололедица, местами изморозь, туман. Температура по региону составит -3…+2 градуса, местами до +7 градусов.

Ветер западный, 2-7 метров в секунду с усилением до 8-13 метров.

В Барнауле также без осадков, утром на дорогах местами гололедица, возможна изморозь, местами туман. Днем в краевой столице около нуля градусов. Ветер западный, до восьми метров в секунду.