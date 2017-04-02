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Британская газета написала про "Барби" из Новосибирска. Фото

, ИА "Амител"
СМИ сравнили девушку с Барби из-за ее кукольных черт и голубых глаз

Фото: news.ngs.ru

Британская газета The Sun написала о девушке из Новосибирска, сравнив "блондинку-бомбу" Юлию Кригер с куклой Барби, пишет "НГС.Новости".

СМИ отмечают, что девушка, которую называют Барби из-за ее кукольных черт и голубых глаз, настаивает, что ее лицо вполне естественно. Уточняется, что The Sun написала про Кригер, назвав ее "блондинкой-бомбой" в субботу, 1 апреля, после интервью с жительницей Новосибирска на сайте Metro.

Сама же Кригер говорит, что не считает себя похожей на куклу. "Считаю, что вообще глупо человека сравнивать с Барби, потому что Барби изначально делали по подобию человека. Может быть, похоже, потому что черты лица правильные, и я покрасилась в свое время в блондинку, и после этого все начали замечать, что есть какие-то сходства с Барби. В принципе, любая девушка, у которой правильные черты лица, покрасит волосы в блондинку, она будет похожа на Барби", — приводит издание слова девушки.

Кригер отметила, что не делала никаких пластических операций на лице, однако однажды сделала пластику груди.

Также девушка рассказала, что живет в Новосибирске, в районе метро "Октябрьская". Она окончила СибАГС по специальности "экономист-оценщик", после чего работала логистом. В данный момент девушка путешествует и учится кататься на сноуборде. "Барби" не работает, так как часто не бывает в городе. Она призналась, что не видит себя на работе в офисе, а хочет заниматься чем-то творческим. "Я еще, наверное, пока не нашла себя", — добавила Кригер, отметив, что будущая работа может быть связана с дизайном одежды.

Кроме этого, девушка ждет предложений от профессиональных фотографов. Она рассказала, что около семи лет назад уже работала моделью, однако тогда опыт ее разочаровал.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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