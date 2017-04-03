Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 99 квадратных метров продают в Барнауле за 9,2 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на 11-м этаже 16-этажного монолитного дома на проспекте Комсомольском.
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"Квартира в отличном состоянии, новый дом, свежий ремонт, продается с полной обстановкой. Гостиная-кухня, спальня, детская комната, гардеробная, два санузла, водонагреватель, спутниковое ТВ, интернет, три встроенных шкафа, кухонный гарнитур со встроенной бытовой техникой, вся мебель новая. Закрытая территория, подземная парковка на два места, видеонаблюдение", – также отмечается в объявлении.
Комментарии
Занавески стремные,а в уборной так вообще нету.
этот дом построен незаконно его будут сносить
это да, взяли построили дом на территории, скверчика! я тоже думаю что данное строение незаконно, так что такой квартире грош цена
место так себе, зал хороший, санузел маленький, комнаты маленькие. не стоит тех денег, что просят за него