Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 99 квадратных метров продают в Барнауле за 9,2 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

Жилье расположено на 11-м этаже 16-этажного монолитного дома на проспекте Комсомольском.

Читайте также: Четырехкомнатную квартиру в элитном доме продают в Барнауле за 15 млн руб.

"Квартира в отличном состоянии, новый дом, свежий ремонт, продается с полной обстановкой. Гостиная-кухня, спальня, детская комната, гардеробная, два санузла, водонагреватель, спутниковое ТВ, интернет, три встроенных шкафа, кухонный гарнитур со встроенной бытовой техникой, вся мебель новая. Закрытая территория, подземная парковка на два места, видеонаблюдение", – также отмечается в объявлении.