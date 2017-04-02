Фото: barneos22.ru

Три мужчины подрались в районе Нового рынка в воскресенье, 2 апреля. Во время потасовки один из них выстрелил другому в голову, сообщается на сайте Barnaul 22.

Очевидцы уточняют, что потасовка произошла около 17:00 на остановке "Новый рынок". Два участника конфликта были в нетрезвом виде. В ходе потасовки один из них взял пистолет, предположительно, травматический, а затем выстрелил в голову другом.

Свидетель отмечает, что не присутствовал при выстреле, Однако помогал вызывать машину скорой помощи и грузить в нее пострадавшего.

По данным на 17:34, автобус продолжал стоять на остановке. На место происшествия прибыли четыре машины полицейских и кинологи. Очевидец отмечает, что, возможно, стрелок смог сбежать с места ЧП.