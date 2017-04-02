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Синоптики прогнозируют в Алтайском крае 15-градусные морозы и отсутствие осадков в понедельник, 3 апреля. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

Так, в крае ночью не будет существенных осадков, на дорогах местами гололедица, утром — изморозь и туман. Температура в темное время суток составит от 10 до 15 градусов ниже нуля, а при облачности -5...-10 градусов. Днем в регионе осадков не будет, температура воздуха будет равна -3...+2 градусам, а местами будет до 7 тепла.

Ветер будет дуть западный, 2-7 метров в секунду, с усилением до 8-13 метров.

В Барнауле ночью также без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, температура -10...-12 градусов. В утренние часы возможна изморозь и туман. Днем осадков не будет, гололедица местами сохранится. Температура за окном составит около 0 градусов.

Ветер также задует западный, 3-8 м/с.