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Посол РФ в Минске Александр Суриков заявил, что Запад не может "оторвать" Белоруссию от России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Sputnik Беларусь.

Он назвал действия Запада на украинском и белорусском фланге "антироссийскими", отметив, что в Белоруссию уже направлены усилия. "Вы видите, как сюда зачастили делегации различные. Мы к этому присматриваемся, но понимаем, что на сегодняшний день Запад не в состоянии оторвать Белоруссию от России", — приводит агентство слова посла.

Суриков отметил, что Белоруссия "не готова броситься в объятия Запада, разорвав все экономические связи", приведя в пример ситуацию с Украиной и Молдавией. При этом дипломат отметил, что данная ситуация вызывает "определенную обеспокоенность", однако в этом направлении ведется работа.

Комментируя белорусско-российский нефтегазовый сор, Суриков выразил уверенность, что стороны все равно в итоге достигнут компромисса, а кто сделает первый шаг — будет видно на встрече лидеров двух стран. Агентство добваляет, что встреча должна состояться 3 апреля в Санкт-Петербурге.

"Меня волнуют несколько другие вопросы… Видимо, у хозяйствующих субъектов, которые между собой спорят, понимания нет…, что они свои споры должны разрешать в суде. А не во властных структурах. И у властных структур России и Белоруссии тоже почему-то пока отсутствует понимание, что не надо лезть в споры хозяйствующих субъектов, пусть разрешают это дело в суде. Это было бы правильно, и тогда этих споров стало бы значительно меньше. Я не первый раз при таких осложнениях присутствую, и это совершенно неправильно, когда власть влазит в дела хозяйственников", — заключил дипломат.

Напомним, что с 1996 по 2004 год Александр Суриков занимал пост губернатора Алтайского края.