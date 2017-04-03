День космонавтики мог бы стать для России таким же важным праздником, как Новый год или День победы. Он несет идею, которая может объединить людей сегодня так же, как и 60 лет назад. Такое мнение высказал на Медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге 2 апреля известный кинорежиссер Тимур Бекмамбетов. На форуме он пообщался с журналистами и презентовал новый фильм о космонавтах "Время первых".

"Время первых" – это кино о полете космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева на корабле, который не прошел тестовые испытания. Бекмамбетов стал одним из продюсеров картины.

Фильм получился изрядно патриотический, атмосферный и трагический. Ты знаешь, что герои выживут, но почти до последней минуты остаешься в напряжении. А еще, как нам показалось, фильм для молодежи. В нем много, а где-то даже слишком много шуток и сквозного пафоса. Но снят хорошо и явно придется по вкусу молодому поколению, хотя и старшему тоже. Главная идея – идея о советских героях – однозначно донесена. Зал несколько раз аплодировал во время фильма.

По словам Бекмамбетова, все в фильме – реальная история, рассказанная самим Алексеем Леоновым. Кроме мелких деталей. И драматизма в том, что рассказал космонавт, было даже больше, чем показали в фильме. Леонову, кстати, понравилось.

Тимур Бекмамбетов фильм активно продвигает. Общероссийская премьера назначена на 6 апреля, а он показал его уже в нескольких регионах лично.

Неоднократно при общении с журналистами он говорил о возрождении праздника 12 апреля и даже придумал сделать флешмоб в этот день.

День космонавтики был когда-то в стране очень значимым и символичным праздником. Жители Советского Союза еще долгие годы после первого полета 1961-го ощущали себя "первыми".Теперь же этот день не входит в число любимых и обязательных к празднованию событий в жизни россиян.

"В России есть два главных праздника: Новый год и 9 мая. Третьим праздником мог бы быть День космонавтики. Праздник, опирающийся на прошлое, но смотрящий в будущее", – рассказал журналистам Бекмамбетов.

Космонавтика, по его мнению, может стать идеей, объединяющей людей. А еще он убежден, что россияне "изголодались по успеху". Успехом, но таким тяжелым, через трудности, пропитан весь фильм.

Тимур Бекмамбетов, говоря о праздниках в целом, отметил также, что нет смысла пытаться создать праздник на тему, которая не волнует людей, не объединяет вокруг определенной идеи. Именно поэтому День России в стране не приживается, уверен известный режиссер.

"Новый год в этом смысле – уникальный праздник, сплав нескольких. Там много Рождества: ёлка, ожидание чуда. Есть много от еврейского праздника пурим: идея об очищении. Много от китайского Нового года, который надо отмечать обязательно дома, в кругу семьи. И при этом наш Новый год по-своему уникален", – сказал он.

На этой встрече о праздниках в России с журналистами беседовал также председатель совета директоров Коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский. По его мнению, праздник может стать настоящим при соблюдении четырех условий: глубокая историческая сущность (он должен нести какой-то символ), общественное принятие без споров и дискуссий, четкая форма выражения (шествие, массовое мероприятие), наличие символов (Георгиевская лента, красная гвоздика).

Четвертый Медиафорум Общероссийского народного фронта проходит 1-3 апреля в Санкт-Петербурге. На площадках форума журналисты, коих приехало более 450 человек, и эксперты обсуждают актуальные проблемы СМИ и общества, проекты ОНФ, коррупцию, работу с молодежью, развитие гражданского общества.