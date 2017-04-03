День космонавтики мог бы стать для России таким же важным праздником, как Новый год или День победы. Он несет идею, которая может объединить людей сегодня так же, как и 60 лет назад. Такое мнение высказал на Медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге 2 апреля известный кинорежиссер Тимур Бекмамбетов. На форуме он пообщался с журналистами и презентовал новый фильм о космонавтах "Время первых".
"Время первых" – это кино о полете космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева на корабле, который не прошел тестовые испытания. Бекмамбетов стал одним из продюсеров картины.
Фильм получился изрядно патриотический, атмосферный и трагический. Ты знаешь, что герои выживут, но почти до последней минуты остаешься в напряжении. А еще, как нам показалось, фильм для молодежи. В нем много, а где-то даже слишком много шуток и сквозного пафоса. Но снят хорошо и явно придется по вкусу молодому поколению, хотя и старшему тоже. Главная идея – идея о советских героях – однозначно донесена. Зал несколько раз аплодировал во время фильма.
По словам Бекмамбетова, все в фильме – реальная история, рассказанная самим Алексеем Леоновым. Кроме мелких деталей. И драматизма в том, что рассказал космонавт, было даже больше, чем показали в фильме. Леонову, кстати, понравилось.
Тимур Бекмамбетов фильм активно продвигает. Общероссийская премьера назначена на 6 апреля, а он показал его уже в нескольких регионах лично.
Неоднократно при общении с журналистами он говорил о возрождении праздника 12 апреля и даже придумал сделать флешмоб в этот день.
День космонавтики был когда-то в стране очень значимым и символичным праздником. Жители Советского Союза еще долгие годы после первого полета 1961-го ощущали себя "первыми".Теперь же этот день не входит в число любимых и обязательных к празднованию событий в жизни россиян.
"В России есть два главных праздника: Новый год и 9 мая. Третьим праздником мог бы быть День космонавтики. Праздник, опирающийся на прошлое, но смотрящий в будущее", – рассказал журналистам Бекмамбетов.
Космонавтика, по его мнению, может стать идеей, объединяющей людей. А еще он убежден, что россияне "изголодались по успеху". Успехом, но таким тяжелым, через трудности, пропитан весь фильм.
Тимур Бекмамбетов, говоря о праздниках в целом, отметил также, что нет смысла пытаться создать праздник на тему, которая не волнует людей, не объединяет вокруг определенной идеи. Именно поэтому День России в стране не приживается, уверен известный режиссер.
"Новый год в этом смысле – уникальный праздник, сплав нескольких. Там много Рождества: ёлка, ожидание чуда. Есть много от еврейского праздника пурим: идея об очищении. Много от китайского Нового года, который надо отмечать обязательно дома, в кругу семьи. И при этом наш Новый год по-своему уникален", – сказал он.
На этой встрече о праздниках в России с журналистами беседовал также председатель совета директоров Коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский. По его мнению, праздник может стать настоящим при соблюдении четырех условий: глубокая историческая сущность (он должен нести какой-то символ), общественное принятие без споров и дискуссий, четкая форма выражения (шествие, массовое мероприятие), наличие символов (Георгиевская лента, красная гвоздика).
Четвертый Медиафорум Общероссийского народного фронта проходит 1-3 апреля в Санкт-Петербурге. На площадках форума журналисты, коих приехало более 450 человек, и эксперты обсуждают актуальные проблемы СМИ и общества, проекты ОНФ, коррупцию, работу с молодежью, развитие гражданского общества.
Комментарии
каждый россиянин должен посетить его фильм 2, а лучше 3 раза, и так каждый год
Какой космос? Двигатели РД-0210/0211 и РД-0213/0214, стоящие на вторых и третьих ступенях ракет-носителей «Протон» разучились делать.
Несколько крупных российских сетей кинотеатров обратились к Министерству культуры с просьбой не переносить на неделю премьеру американского боевика «Форсаж 8» ради выхода на экраны отечественной ленты «Время первых». По мнению источников, перенос выхода «Форсажа» с 13 апреля на неделю позже приведет компании к убыткам: «Премьер других блокбастеров в апреле просто нет, а "Время первых" вряд ли соберет больше нескольких сотен миллионов рублей».
Киносерия «Форсаж» — самый прибыльный проект студии Universal. Все картины в общей сложности заработали в прокате более 3,8 миллиарда долларов. Седьмая лента собрала 1,5 миллиарда. Выход восьмой части франшизы запланирован на 13 апреля.
Советского Союза еще долгие годы после первого полета 1961-го ощущали себя "первыми".Теперь же этот день не входит в число любимых
ГД потихоньку затирает праздники, зато прилепили какое-то 4 ноября, 12 чего там, июня?, церковь какого-то Пантелея пытается прилепить на календарь. Это у них от демонов.
а почему не 23 марта, для российской истории космонавтики самое то ...
Сначала нужно возродить былое величие в космической отрасли, тогда и праздник станет уместен. А пока день космонавтики есть, но с победой в ВОВ не равняется.
хотел пойти на этот фильм да пожалуй принципиально не пойду, не нравится мне такой жоский маркетинг
Маск приедет?
Вообще-то День космонавтики 4 октября. 12 апреля День пилотируемой космонавтики. Так празднуют причастные.
Очень интересная небольшая книжка Алексея Леонова "Выхожу в космос"написанная простым языком.Можно прочесть в интерненте.
Этот праздник впервые отметили в США в 2001 году. Именно тогда три внештатных сотрудника ГРУ Триш Гарнер, Джордж Вайтсайдс и Лоретта Идальго (Loretta Hidalgo, George T. Whitesides, Trish Garner) получили приказ Москвы организовать Мировую Космическую Вечеринку «Ночь Юрия», которая прошла Лос-Анджелесе и еще 64 странах.