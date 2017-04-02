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Тела трех человек нашли в квартире в центре Москвы

, ИА "Амител"
Молодые люди, предположительно, скончались от передозировки наркотиками

Фото: vse42.ru

Тела трех мужчина нашли в квартире в центре Москвы днем в субботу, 1 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СКР Юлию Иванову.

Уточняется, что тела обнаружили в квартире на Павелецкой площади. У погибших — молодых людей 27-ми, 28-ми и 29-ти лет — не нашли признаков насильственной смерти. По предварительной информации, они скончались от передозировки наркотиками.

Life добавляет, что в полицию с заявлением обратилась жительница Москвы, которая сообщила, что ее сын находится в квартире, однако не открывает дверь.

Следователи примут решение о возбуждении дела после доследственной проверки.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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