Фото: kommunel.ru

Один из ресторанов Мадрида оказался в центре скандала после того, как менеджер заявил организаторам большой вечеринки русскоязычных девушек, что "люди русского происхождения не приветствуются", передает РИА Новости.

Агентство отмечает, что о скандале в соцсети Facebook рассказала Анастасия Самоторова, организатор мероприятия, на которое пригласили девушек, живущих в столице Испании, а также их мужей и друзей.

"Впервые за пять лет жизни в Испании почувствовала себя чернокожим героем эпохи апартеида", — отметила Самоторова. Она отметила ,что женское русскоязычное сообщество в Мадриде время от времени собирается, чтобы отметить разные события. Так, на праздновании Международного женского дня было порядка 150 человек, а на вечеринку в честь 1 апреля планировалось собрать 100 гостей.

"И вот, вчера вечером звонит мне менеджер мадридского Sagardi и сообщает, что резерв аннулирован. Почему? Не могу вам сказать… Давайте напрямую? Давайте! …Смысл в том, что люди происхождением из России "не формат" заведения Sagardi и не приветствуются в его ресторанах", — цитирует агентство слова организатора мероприятия.

После этого Самоторова написала заявление в полицию о дискриминации. Некоторое время спустя владелец группы Sagardi Иньяки Виньяспре связался с девушкой и принес извинения за поведение и манеру общения своего сотрудника. Он отметил, что руководство "ни в коем случае" не согласно с "националистическими высказываниями в адрес русского сообщества", и предложил не отменять вечеринку, пообещав подготовить сообщение с публичными извинениями.

Однако организаторы категорически отказались проводить встречу в этом ресторане и встретились в другом заведении.