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Британский шеф-повар Гордон Рамзи, известный зрителям по шоу "Адская кухня", в эфире шоу комика Франка Скиннера разыграл присутствующих, сделав вид, что "измельчил" в блендере свою руку. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The Independent.

Кулинар готовил в честь дня рождения комика фруктовый салат и сделал вид, будто блендер сломался. Затем Рамзи засунул руку в чашу устройства, которое внезапно заработало, а из руки британца якобы хлынула кровь.

Шеф-повар упал на пол и начал кричать от боли, к нему сразу бросились на помощь, а публика оцепенела. Но некоторое время спустя Рамзи подпрыгнул и радостно заявил, что произошедшее было лишь шуткой.