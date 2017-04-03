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Советский кинорежиссер Михаил Калик умер в Израиле в возрасте 90 лет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на 9 канал.

Агентство напоминает, что под руководством Калика были сняты картины "Колыбельная", "Человек идет за солнцем", а также экранизирована повесть Бориса Балтера "До свидания, мальчики".

После переезда в Израиль по программе репатриации режиссер работал над фильмами "Трое и одна", "И возвращается ветер…".

ТАСС со ссылкой на дочь режиссера Юлию Калик уточняет, что Михаил скончался 31 марта. 1 апреля его похоронили в Иерусалиме. Также дочь режиссера отмечает, что ее отец тяжело болел последний год.