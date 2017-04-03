Фото: avtomotodrive.ru

Шестибалльные заторы образовались на дорогах Барнаула утром в понедельник, 3 апреля. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Сложная обстановка наблюдается на пересечениях Власихинской улицы с улицей Малахова и шоссе Ленточный бор, на улице Советской Армии и пересечении проспекта Строителей с улицей Челюскинцев, а также проспектами Красноармейский и Ленина.

Кроме этого, заторы образовались на отдельных участках Павловского тракта, улиц Попова, Малахова и Северо-Западной, а также на проспекте Ленина.

Скорость движения автомобилей на вышеозвученных участках варьируется от 5 до 10 километров в час.