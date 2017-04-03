Фото: kazan-region.ru

Тело Ленина нужно было захоронить сразу после распада Советского Союза, теперь необходимо дождаться консенсуса в обществе по данному вопросу. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, передает РИА "Новости".

"Именами палачей нельзя называть улицы и площади. Имена террористов и революционеров не должны увековечиваться в наших городах. Памятники этим людям не должны стоять на наших площадях. Мумифицированные тела этих людей не должны лежать и выставляться на всеобщее обозрение", – цитирует агентство заявление иерарха в эфире телеканала "Россия-24".

При этом Иларион отметил, что никто не заинтересован в том, чтобы "разбередить старые раны, взбудоражить наше общество, спровоцировать раскол".

Представитель церкви полагает, что с решениями о захоронении тела Ленина опоздали на четверть века. Иларион отметил, что тело из мавзолея необходимо было вынести во время демонтажа памятника Дзержинскому с площади Дзержинского – в 1991 году. "Если этого не сделали тогда, то сейчас нужно дождаться того момента, когда вокруг этого вопроса в обществе будет согласие", – приводит агентство слова иерарха.

Иларион также напомнил, что в ходе голосования в рамках проекта "Имя России" в 2008 году патриарх Кирилл, будучи митрополитом, призывал россиян проголосовать за князя Александра Невского, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов – за Ленина.

"Я помню, как митрополит Кирилл сказал тогда Геннадию Андреевичу, что вы защищаете идеи, в которые Вы верите. Но Вы избрали неправильного героя для того, чтобы их олицетворять", – добавил он.