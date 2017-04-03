Фото: capital.com.pa
Русскоязычным жительницам Мадрида отказали в проведении вечеринки в баскском ресторане группы Sagardi не из-за национальности, а из-за неподобающего для таких встреч формата заведения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальную страницу Grupo SAGARDI в Facebook.
В самом ресторане отметили, что знают о разразившемся в СМИ скандале, но не смогли объяснить, в чем состояла суть конфликта между сотрудником заведения и организаторами вечеринки, предложив обратиться в центральный офис в Барселоне. Однако, как отметило агентство, он оказался недоступен для комментариев.
"Группа Sagardi хочет ясно сказать, что мы не только не дискриминируем ни одного клиента по признакам расы, вероисповедания или национальности, но и на протяжении 22 лет мы являемся группой поваров баскского происхождения, любители традиций, культур, разнообразия и признаны на международном уровне. У нас многочисленные клиенты и друзья, в том числе русского происхождения, во многих наших ресторанах, расположенных в таких больших городах, как Мадрид, Барселона, Лондон, Мехико, Порту и Буэнос-Айрес", — цитирует агентство сообщение группы ресторанов, которое появилось перед мероприятием в ответ на один из многих критических постов на странице группы в социальной сети.
Grupo SAGARDI также добавила, что приносит извинения за ответ на просьбу о броне с задержкой, однако, "как уже сообщили самой клиентке, тип вечеринки, которую заказывали, не соответствует характеристикам заведения, ресторану, и поэтому — и только поэтому — ее не провели в помещении".
Напомним, ресторан Sagardi в Мадриде попал в центр скандала после того, как менеджер заявил организаторам большой вечеринки русскоязычных девушек, которые живут в испанской столице, а также их мужей и друзей, что "люди российского происхождения не приветствуются". В итоге организаторы написали заявление в полицию, владелец группы ресторанов принес извинения, однако вечеринку все же провели в другом месте.
Комментарии
Мадридский менеджер потомок фишистов, вот и всё. Ещё он козлина.
быдло заселило собой испанский берег
тип вечеринки, которую заказывали, не соответствует характеристикам заведения --- да у них гранаты не той системы)
вообще конечно все эти диаспоры не есть хорошо. это тупо общаться по тому принципу, что ты откуда-то приехал. правильно, что запретили это сборище 100 женщин
Ага, Божена Рынски и до Испании со своими скандалами добралась! Здесь вам не тут!!!
это всё тёлки русской ОПГ Петрова- друга Кумарина, (скупила всю Марбелью) который сидит в испанской тюрьме и командует министром МВД России (испанская прослушка 90 разговоров записала!)
Там тупо бухать нельзя наверное,вот и запретили. Да и кто они? Наверняка они расхитители российской народной собственности,гуляют на украденное.
- гость - 3 апреля 2017 г. 10:14 это всё тёлки русской ОПГ Петрова- друга Кумарина, (скупила всю Марбелью) который сидит в испанской тюрьме и командует министром МВД России (испанская прослушка 90 разговоров записала!) Источник: © ИА "Амител"
А что всеведущая секретарша Песков говорит по поводу общения министра с бандитом, ведь и разговоры оплачиваются из бюджета, чиновники копейки не потратят из своих, если можно спереть. А в испанской тюрьме тюремщики тоже продажные, что позволяют такое?
3.04.2017 10:46 секретутка молчит как рыба об лёд. это скандал муссировала вся мировая а особо испанская пресса летом 15 или 16 года, даже дворец банды изъяли и сиротам отдали, мне лень гуглить чем это кончилось.
отказ в обслуживании русских женщин влечёт наложения штрафа в 5 МРОТ .статья 3075ГПКРФ