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Русскоязычным жительницам Мадрида отказали в проведении вечеринки в баскском ресторане группы Sagardi не из-за национальности, а из-за неподобающего для таких встреч формата заведения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальную страницу Grupo SAGARDI в Facebook.

В самом ресторане отметили, что знают о разразившемся в СМИ скандале, но не смогли объяснить, в чем состояла суть конфликта между сотрудником заведения и организаторами вечеринки, предложив обратиться в центральный офис в Барселоне. Однако, как отметило агентство, он оказался недоступен для комментариев.

"Группа Sagardi хочет ясно сказать, что мы не только не дискриминируем ни одного клиента по признакам расы, вероисповедания или национальности, но и на протяжении 22 лет мы являемся группой поваров баскского происхождения, любители традиций, культур, разнообразия и признаны на международном уровне. У нас многочисленные клиенты и друзья, в том числе русского происхождения, во многих наших ресторанах, расположенных в таких больших городах, как Мадрид, Барселона, Лондон, Мехико, Порту и Буэнос-Айрес", — цитирует агентство сообщение группы ресторанов, которое появилось перед мероприятием в ответ на один из многих критических постов на странице группы в социальной сети.

Grupo SAGARDI также добавила, что приносит извинения за ответ на просьбу о броне с задержкой, однако, "как уже сообщили самой клиентке, тип вечеринки, которую заказывали, не соответствует характеристикам заведения, ресторану, и поэтому — и только поэтому — ее не провели в помещении".

Напомним, ресторан Sagardi в Мадриде попал в центр скандала после того, как менеджер заявил организаторам большой вечеринки русскоязычных девушек, которые живут в испанской столице, а также их мужей и друзей, что "люди российского происхождения не приветствуются". В итоге организаторы написали заявление в полицию, владелец группы ресторанов принес извинения, однако вечеринку все же провели в другом месте.