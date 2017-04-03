Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил на Медиафоруме ОНФ, что передавать Исаакиевский собор в пользование Русской православной церкви без консультации с жителями Санкт-Петербурга неправильно.

"То, что не посоветовались с жителями, я считаю неправильным. Вот и вся моя позиция", – заявил Сергей Иванов на Медиафоруме ОНФ.

Сотрудники музея "Исаакиевский собор" написали письмо президенту России Владимиру Путину. В письме они попросили приостановить передачу собора РПЦ.

В начале 2017 года городские власти подтвердили, что собор перейдет в пользование РПЦ. Однако Северная столица оставила за собой право собственности на здание.

В Санкт-Петербурге прошли протестные митинги, горожане были не согласны с решением властей.