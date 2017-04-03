Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил на Медиафоруме ОНФ, что передавать Исаакиевский собор в пользование Русской православной церкви без консультации с жителями Санкт-Петербурга неправильно.
"То, что не посоветовались с жителями, я считаю неправильным. Вот и вся моя позиция", – заявил Сергей Иванов на Медиафоруме ОНФ.
Сотрудники музея "Исаакиевский собор" написали письмо президенту России Владимиру Путину. В письме они попросили приостановить передачу собора РПЦ.
В начале 2017 года городские власти подтвердили, что собор перейдет в пользование РПЦ. Однако Северная столица оставила за собой право собственности на здание.
В Санкт-Петербурге прошли протестные митинги, горожане были не согласны с решением властей.
Комментарии
Решил за маннергейма реабилитироваться... Вроде на дебила не похож... Откуда же их всех принесло?
3.04.2017 10:03 Vasiliy_google твои мысли -твои скакуны
Пора церковникам умерить свои аппетиты. Молитесь в тряпочку, так будет вернее.
Поддерживаю Иванова в данном вопросе.
Хоть в чем то его поддержу. Хотя ему на мою поддержку наверное по
Ага, давайте тогда на применение всех федеральных законов спрашивать мнение жителей страны. Для чиновника такого уровня давать такие глупые комментарии непозволительно. Есть закон, его надо исполнять, иначе будет хаос.