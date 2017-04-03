Фото: Oregonlive

Житель города Салем (США) Кори Хэнкок спас медвежонка, которого он нашел рядом с дорогой Элкхорн-роуд, делая снимки в лесу. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Oregonian.

Уточняется, что мужчина увидел детеныша медведя, которому позже дал кличку Элкхорн, вечером в понедельник, 27 марта. Американец рассказал, что медвежонок лежал на спине, не двигался и почти не дышал. Хэнкок завернул его в свою рубашку и отвез в реабилитационный центр для диких животных.

Сотрудник центра отметил, что на момент поступления зверь был очень истощен, обезвожен и уже впал в летаргический сон. По мнению работника центра, Хэнкока можно назвать героем.

Отмечается, что за своевольный вывоз диких животных из среды обитания в штате Орегон грозит штраф до 6250 долларов или тюремное заключение сроком до года. Однако полицейские не стали выдвигать против Хэнкока никаких обвинений.

В данный момент медвежонок идет на поправку. Ветеринары отмечают, что ему 3,5 месяца, сейчас вес зверя составляет 4,1 фунта. Предполагается, что его мать ещё не вышла из зимней спячки. Будущая судьба медвежонка пока не определена. Возможно, его отправят жить в зоопарк или питомник в другом штате.