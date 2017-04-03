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Учения на случай экстренного реагирования при паводке прошли в краевой столице, сообщает мэрия Барнаула. Организатором тренировки стала администрация Ленинского района при поддержке управления ГОЧС города Барнаула.

Один из пунктов временного размещения будет организован на территории поселка Научный городок, поскольку эта территория наиболее подвержена подтоплению.

В учениях были задействованы примерно 30 сотрудников школы, полиции, детской городской больницы №2 и краевой детской больницы, министерства здравоохранения Алтайского края, штаба по делам ГОЧС Ленинского района.

Был отработан порядок оказания первой медицинской помощи, размещения пострадавшего населения. Кроме того, в здании организовали комнаты матери и ребенка, психологической разгрузки, определили места для размещения социального работника, стола справок, укомплектовали бытовые комнаты.

Впервые в составе пункта временного размещения создана комната отдыха с тренажерным залом, уголком для настольных игр и телепросмотра.

По оценке специалистов, все задействованные службы справились с поставленной задачей.