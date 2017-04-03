Наступившая рабочая неделя обещает быть весьма интересной для любителей театра. Барнаульские площадки покажут свои недавние премьеры, а театр драмы представит новый спектакль Алексея Логачева "Зойкина квартира". Какие еще мероприятия стоит посетить барнаульцам, читайте в традиционном гиде от Amic.ru.

Понедельник

Если вы еще не видели новый фантастический боевик "Призрак в доспехах", в главных ролях которого снялись Скарлетт Йоханссон, Майкл Питт, Майкл Уинкотт, Жюльет Бинош и другие известные актеры, то неделю стоит начать именно с него. Режиссером картины, созданной по мотивам культовой научно-фантастической манги Масамунэ Сиро, стал Руперт Сандерс. Зрители окажутся в недалеком будущем, где кибертехнологии подчинили себе все сферы жизни, а самые опасные преступники переместились в виртуальное пространство.

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Вторник

В филармонии в 18:30 выступит джазовый квартет Алекса Сипягина. Музыкант играет на трубе, он известен во всем джазовом мире и получил три премии Grammy. Вместе с ним на барнаульскую сцену выйдут Ари Хениг (ударные), Алексей Подымкин (рояль) и Дарья Чернакова (контрабас).

Среда

5 апреля в Молодежном театре Алтая покажут новый спектакль "Иллюзии", созданный известным артистом Иваном Стебуновым по пьесе знаменитого современного драматурга Ивана Вырыпаева. Это жизненная правдивая комедия, которая побуждает задуматься над ценностью человеческих отношений и понять, что такое настоящая любовь.

Четверг

В музкомедии можно будет посмотреть недавнюю премьеру "Цыгангский барон". Это яркая музыкальная история с танцами и красивыми костюмами. В МТА зрителям покажут спиритический сеанс "Чертова закуска".

Для любителей кино на большой экран выйдут российская фантастика от Андрея Волгина "Танцы насмерть", отечественная историческая драма "Время первых", ужасы "БайБайМэн", триллер с Арнольдом Шварценеггером "Последствия" и криминальная комедия "Уйти красиво".

Пятница

В конце рабочей недели можно отдохнуть в музкомедии, здесь покажут "Цыганского барона", или в Молодежном театре Алтая на драме "Преступление и наказание".

В драме должна состояться премьера спектакля "Зойкина квартира" по пьесе Михаила Булгакова. Режиссером новой постановки стал Алексей Логачев, уже известный барнаульцам своими спектаклями "Пленные духи" и "Укрощение строптивой".