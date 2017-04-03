Фото: ВК "Университет"

Волейболисты барнаульского "Университета" после заключительных домашних матчей в сезоне гарантировали себе медали чемпионата Высшей лиги "А". Еще перед началом сезона от "студентов" никто не ожидал такого феноменального результата. Барнаульская команда, обладающая самым скромным бюджетом в Лиге, изначально ставила задачу сохранить прописку и возможность закрепиться в чемпионате. Однако после первого круга тренерский штаб команды во главе с Иваном Воронковым скорректировал задачу и на финише первенства вполне претендовал на золотые медали и прямой выход в Суперлигу.

В четырех оставшихся играх "студентам" необходимо было одержать одну победу, для того чтобы обеспечить себе место в тройке по итогам сезона. Наша команда сумела сделать это уже в первом матче предпоследнего тура против "Спортакадемии-ВРЗ", которая, как и барнаульцы, является новичком Высшей лиги "А".

Хозяева довольно уверенно начали матч. Вообще это главная фишка "Университета" – за счет сильных подач Свентицкиса и Валеева уходить в отрыв в начале партии и не подпускать соперника. Уже в начале матча "Университет" повел 5-2. К началу второго технического перерыва барнаульцы также были впереди – 16-12. Волейболисты "Спортакадемии-ВРЗ", решившие задачу сохранения прописки в Лиге, приехали в Барнаул не отбывать номер, а бороться. В итоге они догнали "студентов", и концовка партии вышла напряженной. При счете 23-24 они могли догнать соперника, но их диагональный запустил мяч в аут.

Вторая партия получилась самой легкой для "Университета" в противостоянии. Наша команда демонстрировала уверенную игру и разгромила соперников со счетом 25-12. Однако дальше игра поменяла свой вектор, и игру уже диктовали гости. Они были быстрее, у них работал блок, а наши волейболисты ошибались в самых безобидных ситуациях. В итоге "Спортакадемия-ВРЗ" взяла партию 25-19. Четвертая партия также началась под диктовку гостей. В какой-то момент они выигрывали у "студентов" со счетом 12-5. Не верилось, что "Университет" сможет отыграться, и казалось, что судьба игры будет решена в пятой партии. Однако наша команда показала характер, сумела в нужный момент собраться и переломить игру. Несколько важных мячей Константина Порошина, Ивана Молчанова принесли нашей команде победу 3-1, медали чемпионата и возможность как минимум сыграть на переходном турнире в Анапе за право выступать в следующем сезоне в Суперлиге.

Чтобы бороться за чемпионский титул, нашей команде в повторном матче необходимо было выигрывать вновь. После первой партии, которую "студенты" выиграли 25-23, казалось, что победа — вопрос времени. Однако дальше что-то произошло с нашими игроками, которые не смогли найти в себе силы для борьбы. У гостей лучше работал прием, подстраховка, а также игра на блоке. У "студентов" же полностью пропала подача: Иван Воронков сделал несколько замен, чтобы взбодрить команду, но не помогло. В итоге наша команда без особых шансов уступила три партии подряд и проиграла матч 1-3. Любопытно, что после поражения наша команда все равно осталась на второй строчке чемпионата: наш преследователь – "Прикамье" – дома был бит "Грозным" со счетом 0-3. Лидер же чемпионата — "Ярославич" — также проиграл свой матч "МГТУ" 1-3, но все равно опережает нашу команду на одну победу перед заключительным туром.

Последние игры чемпионата "Университет" проведет на выезде против "Локомотива-Изумруда" из Екатеринбурга 8 и 9 апреля. Лучшим результатом в истории алтайского клуба является пятое место в Высшей лиге "А".

После же второго матча против "Спортакадемии" игроки нашей команды вышли к барнаульским болельщикам, чтобы устроить фотограф-сессию. Однако желающих поблагодарить ребят за великолепный сезон нашлось не так много. В итоге в СК "Победа", где на протяжении многих месяцев "студенты" творили главную сенсацию последних лет в алтайском спорте, после свистка судьи было тихо и неловко грустно.

"Очень сложно бывает, когда команда уже, по сути, закончила игры. В первой игре уже был небольшой звоночек, а сегодня подача совсем не летела. Есть такая закономерность: не подаешь – не принимаешь. Развалился прием, соответственно, и вся игра развалилась. Замены тоже не помогли. Видимо, в подсознании уже было, что нас никто не достанет. Но ругать я все равно их не буду: сорок одну игру сыграли хорошо.

Хватит ли настроя на последний тур? Нужно в первую очередь ребят в чувство привести. Даже один раз выиграть в Екатеринбурге уже будет хорошо, потому что "Прикамье" в последнем туре играет в Москве с МГТУ, и им будет очень непросто. Нужно понимать, что для нас, для Алтайского края завоевать медали такого чемпионата — великое достижение. Российский чемпионат является сильнейшим в мире, но мы сделали это", – сказал после матча журналистам главный тренер "Университета" Иван Воронков.



