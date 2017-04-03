Фото: rus-trucks.com
Традиционное ежегодное общение главы России Владимира Путина с гражданами страны может состояться в июне, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на близкие к администрации президента источники.
Отмечается, что ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с президентом пройдет в 2017 году позже апреля, но раньше августа. По его словам, перенос сроков связан с графиком Путина.
Издание добавляет, что прямая линия, вероятно, пройдет в июне и может быть приурочена к одному из праздников – Дню России 12 июня или Дню защиты детей 1 июня.
Напомним, что прямые линии появились во время первого президентского срока Путина – 24 декабря 2001 года. Самым долгим стало общение президента с россиянами в 2013 году. Тогда прямая линия длилась 4 часа и 47 минут.
Напомним, что в минувшем году "линия" состоялась 14 апреля и продлилась 3 часа 40 минут. За это время Путин успел ответить на 80 вопросов, отмечала пресс-служба администрации главы государства.
Комментарии
Видать, самое судьбоносное решение еще не принято - осчастливит ли божественный подданных очередным сроком. Вот как определятся, так и замутят самую прямую из всех прямых и объявят громогласно (потупив очи скромно) и падет ниц всяк уверовавший и возблагорит судьбу всякий страждущий. (Во как прет с утра!)
Когда же наконец сия комета божественной мудрости вновь вспыхнет ослепительним блеском на чахлом небосклоне жизни простых смертных?
И скажет он своим подданным: "Я устал, но, пожалуй, ещё на один срок останусь!"
Как там у него собака то, жива? В принципе, в остальном всем довольны!
Прийти бы на ту линию... хотя бы с рогаткой. И разогнать всех купленных.
Многие мои знакомые , да и я сам , просто не обращаем внимание на эту театральную постановку ... Хотя задумка хорошая .
Тупо зассал...
Как то всё скучно и прогнозируемо. Подобранные вопросы, унылые ответы, ну а острых вопросов хлопец избегает. Может быть пора переходить к свободном дискуссиям или дебатам...
митинги врать охоту ненадолго отбили
Да насрал с высой башни он и на тебя и мининги,оффнись,двухпроцентник!
А ЕМУ чихать на нас всех,что мы там думаем о НЕМ и ЕГО постановках!
пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с президентом пройдет в 2017 году позже апреля, но раньше августа
ага, тестовый прогон прошел 26 марта, на очереди 29 апреля ...
Власть умудрилась элементарно профукать мега-благоприятный период для развития страны - не создав условий для стабильного роста вне зависимости от цен на ресурсы. Властная группировка, вместо дум о будущем страны, думает только о собственной судьбе, цинично предоставив население на волю судьбы. Треть бюджета страны направлены не на обеспечение якобы безопасности страны - а на самом деле для безопасности власть имущих и их богатств. Миллиарды долларов, по сути украденных у будущих поколений россиян, беспринципно выведены в зарубежные оффшоры и осели на личных счетах особ, особо приближенных к Путину. Все его правление - это ширма, для прикрытия безудержного разграбления ресурсов страны группой лиц, получивших доступ к властным механизмам в конце 90-х годов.
Не прогон,а тестовые посадки двухпроцентных либерастов,залезающих в Нерезиновой на фонарные столбы,как обезьяны! Правильно,токо надо им верёвеу с мылом выдовать!
Странное какое-то у нас в стране общение президента с народом? По идее он сейчас должен выйти и начать общаться - выяснять, задавать вопросы, отвечать на вопросы, рассеивать сомнения, заводить расследования. А то - народ "бунтует", а президент начнет с ним общаться, когда всех разгонит, накажет, арестует и поиздевается.
А это получается, что он убегает и прячется от народа. Впервые за все время его режима перенос с апреля! Конечно, надо в себя прийти, переписать тексты, повестки, воззвания, лозунги и опять все это изучить-зазубрить. А то готовили одно, а в стране происходит совсем другое, а память у дедушки уже не та - пока во всем разберется! И посадив перед собой специально отобранный народ с заранее заученными вопросами и ответами на них, начнет спектакль.
Скорее бы, так хочется побыстрее услышать, как же здорово и счастливо мы живём!
Наш соперник по уровню доходов населения ГОНДУРАС!( кроме шуток) , а будет рассказывать как мы вот вот Европу догоним и перегоним.
В апреле про Не Димона будут спрашивать. Правильно, что отложили - вдруг самолет какой-нибудь упадёт и вопросы будут про другое.
Россия похожа на Титаник в момент встречи с айсбергом - все спокойны, ещё играет оркестр , льется вино и веселье, но каждый второй через час уже труп ...
Кадаффи наверное ему снится каждый день
Гость от 12:13,так вали в свою Окраину,али кредит в Мфо держит,на пару пузырей боярки?