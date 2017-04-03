Фото: rus-trucks.com

Традиционное ежегодное общение главы России Владимира Путина с гражданами страны может состояться в июне, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на близкие к администрации президента источники.

Отмечается, что ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с президентом пройдет в 2017 году позже апреля, но раньше августа. По его словам, перенос сроков связан с графиком Путина.

Издание добавляет, что прямая линия, вероятно, пройдет в июне и может быть приурочена к одному из праздников – Дню России 12 июня или Дню защиты детей 1 июня.

Напомним, что прямые линии появились во время первого президентского срока Путина – 24 декабря 2001 года. Самым долгим стало общение президента с россиянами в 2013 году. Тогда прямая линия длилась 4 часа и 47 минут.

Напомним, что в минувшем году "линия" состоялась 14 апреля и продлилась 3 часа 40 минут. За это время Путин успел ответить на 80 вопросов, отмечала пресс-служба администрации главы государства.