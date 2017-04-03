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Глава министерства здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин предложил проводить фестивали пива в качестве способа борьбы с алкоголизмом. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на интернет-издание "КомиОнлайн".

По мнению министра, необходимо менять подход к культуре потребления алкоголя, навязывать ее. В качестве примера он привел проведение фестивалей пива или медовухи, пишет издание.

Глава минздрава Коми отметил, что сейчас более чем в 60% случаев жители республики пьют крепкие напитки, а не слабоалкогольные.

Также отмечается, что бороться с алкоголизмом поможет создание вытрезвителей. Профилактикой данного заболевания Березин предложил заниматься посредством интернета, организовав связь между специалистами и школьниками из отдаленных районов.