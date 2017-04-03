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Глава министерства здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин предложил проводить фестивали пива в качестве способа борьбы с алкоголизмом. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на интернет-издание "КомиОнлайн".
По мнению министра, необходимо менять подход к культуре потребления алкоголя, навязывать ее. В качестве примера он привел проведение фестивалей пива или медовухи, пишет издание.
Глава минздрава Коми отметил, что сейчас более чем в 60% случаев жители республики пьют крепкие напитки, а не слабоалкогольные.
Также отмечается, что бороться с алкоголизмом поможет создание вытрезвителей. Профилактикой данного заболевания Березин предложил заниматься посредством интернета, организовав связь между специалистами и школьниками из отдаленных районов.
Комментарии
предложил проводить фестивали пива в качестве способа борьбы с алкоголизмом
ага, типа пивО безалкогольный напиток
забыли что-ли как все начиналось с имиджевой рекламы "c пивом по жизни"
водка без пива - деньги на ветер(с)
А пивной алкоголизм чем отличается от алкоголизма, а, Березин? Пивка с утра вдарил?
правительство Алтайского края не заботит данная проблема, у нас проводится алкогольный фестиваль Алтайфест в Белокурихе, приравнивают производителей пива к системообразующим предприятиями, а на самом деле нужно избавляться от них
ага, с утра выпил - день свободен