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Малые реки и притоки Верхней Оби начали вскрываться ото льда в Алтайском крае, Республике Алтай и Кемеровской области. Как сообщает Сибирский региональный центр МЧС России, подтоплений в населенных пунктах пока не зарегистрировано.

По словам гидрологов, на малых реках всегда высока вероятность ледовых заторов, что грозит подъемом уровня воды и подтоплением территорий.

"Для предупреждения опасных ситуаций в регионах организован мониторинг состояния рек силами оперативных групп МЧС России, пожарно-спасательных гарнизонов и рабочих групп местных администраций", – говорится в сообщении.

Отметим, что в Республике Алтай своевременно зафиксированный подъем воды в реке Урсул из-за скопления льда около моста позволил районным властям предпринять меры, чтобы избежать подтопления в селе Онгудай. Были проведены инженерные работы по отведению потока воды в поле, а для разрушения ледового затора под мостом задействовали тяжёлую технику. Благодаря этим мерам уровень воды в реке упал, угроза подтопления миновала.

Других осложнений ледоход пока не принёс. Водность рек в ближайшую неделю прогнозируется умеренной. По данным синоптиков, понижение температуры наружного воздуха будет способствовать благоприятному прохождению половодья, большой приточности в реках не ожидается.

Напомним, вскрытие Оби в Алтайском крае будет проходить с 4 по 13 апреля. Ориентировочно ледоход в Барнауле начнется 9 апреля.