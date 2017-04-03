Фото: Сергей Щербин
Малые реки и притоки Верхней Оби начали вскрываться ото льда в Алтайском крае, Республике Алтай и Кемеровской области. Как сообщает Сибирский региональный центр МЧС России, подтоплений в населенных пунктах пока не зарегистрировано.
По словам гидрологов, на малых реках всегда высока вероятность ледовых заторов, что грозит подъемом уровня воды и подтоплением территорий.
"Для предупреждения опасных ситуаций в регионах организован мониторинг состояния рек силами оперативных групп МЧС России, пожарно-спасательных гарнизонов и рабочих групп местных администраций", – говорится в сообщении.
Отметим, что в Республике Алтай своевременно зафиксированный подъем воды в реке Урсул из-за скопления льда около моста позволил районным властям предпринять меры, чтобы избежать подтопления в селе Онгудай. Были проведены инженерные работы по отведению потока воды в поле, а для разрушения ледового затора под мостом задействовали тяжёлую технику. Благодаря этим мерам уровень воды в реке упал, угроза подтопления миновала.
Других осложнений ледоход пока не принёс. Водность рек в ближайшую неделю прогнозируется умеренной. По данным синоптиков, понижение температуры наружного воздуха будет способствовать благоприятному прохождению половодья, большой приточности в реках не ожидается.
Напомним, вскрытие Оби в Алтайском крае будет проходить с 4 по 13 апреля. Ориентировочно ледоход в Барнауле начнется 9 апреля.
Комментарии
Вы заголовки хоть правильные пишите. Обь начинается в месте слияния Бии и Катуни. Посмотрите бийские веб-камеры, есть ледоход? Нет. Так с какого перепуга у вас Обь в заголовке вскрылась ото льда?
а у нас лёд пошёл
А у нас посадки активистов начались! В Нерезиновой,моих кураторов всех повязали,хто дальше мне бабло платить будет?
А у нас на Балтийской2 горячей воды нет- собаку мыть надо.