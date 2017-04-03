Фото: trkterra.ru
Барнаульские полицейские задержали 48-летнего местного жителя, которого подозревают в заведомо ложном доносе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Предварительно установлено, что в конце февраля 2017 года между сожителями в квартире дома по улице Бабуркина после употребления алкоголя произошла ссора. В итоге мужчина и женщина позвонили в полицию.
Приехавшим правоохранителям мужчина сообщил, что его сожительница угрожала ему убийством кухонным ножом. Мужчина по данному факту написал заявление.
Во время предварительной проверки сотрудники отдела дознания установили, что факт угрозы убийством не подтверждается. Сам мужчина позже объяснил полицейским, что просто обиделся на "гражданскую супругу" и решил отомстить ей с помощью заявления.
Подчеркивается, что стражи порядка предупреждали мужчину об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, когда он писал заявление, однако барнаулец не придал этому значения.
Отмечается, что по факту заведомо ложного доноса полицейские возбудили дело. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Комментарии
заявление написаное в алкогольном опьянении не имеет юридической силы. статья 75 гкрф.
11:05
это в гражданском судопроизводстве, а в уголовном...
...задержали 48-летнего местного жителя, которого подозревают в заведомо ложном доносе Мужчина по данному факту написал заявление.
а ВВП случаем снова не будет удивляться: Президент России Владимир Путин удивился работе сотрудников судебной системы, увидев постановление суда, в котором человека обвиняют в преступлении, под которым подразумевается написание заявления в прокуратуру.
УК РФ Статья 63. Обстоятельства, отягчающие наказание 1.1. Судья (суд), назначающий наказание, в зависимости от характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного МОЖЕТ ПРИЗНАТЬ ОТЯГЧАЮЩИМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ.
3.04.2017 11:05 - гость - дааа, чувак. не дай бог обратиться к такому юристу.
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3.04.2017 11:35 и как баба жухлой листвой с хомосекой тимати обсыпается!
Какая от него опасность? Путин в 1000 раз опаснее даже трезвый.
утин в 1000 раз опаснее даже трезвый хаха да он и пить не умеет потому не пьет.