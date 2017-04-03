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Барнаульские полицейские задержали 48-летнего местного жителя, которого подозревают в заведомо ложном доносе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Предварительно установлено, что в конце февраля 2017 года между сожителями в квартире дома по улице Бабуркина после употребления алкоголя произошла ссора. В итоге мужчина и женщина позвонили в полицию.

Приехавшим правоохранителям мужчина сообщил, что его сожительница угрожала ему убийством кухонным ножом. Мужчина по данному факту написал заявление.

Во время предварительной проверки сотрудники отдела дознания установили, что факт угрозы убийством не подтверждается. Сам мужчина позже объяснил полицейским, что просто обиделся на "гражданскую супругу" и решил отомстить ей с помощью заявления.

Подчеркивается, что стражи порядка предупреждали мужчину об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, когда он писал заявление, однако барнаулец не придал этому значения.

Отмечается, что по факту заведомо ложного доноса полицейские возбудили дело. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.