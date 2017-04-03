Анонимный коллекционер приобрел в Гонконге портрет основателя КНР Мао Цзэдуна за 12,7 млн долларов. Как сообщает ТАСС, автором картины является знаменитый американский художник Энди Уорхол. Новый владелец картины пожелал не называть своего имени.

Портрет Мао Цзэдуна выполнен в технике шелкографии с использованием акриловых красок. Он был создан в 1973 году. Уорхол изобразил его в красном френче на коричневом фоне, а лицо окрасил в желтый цвет. Правителю КНР художник посвятил целую серию своих работ.

Напомним, что Энди Уорхол – культовый автор, работавший в стиле "коммерческий поп-арт". Особенно известны его картины, на которых изображены "Зеленые бутылки "Кока-колы" и "Банки супа "Кэмпбелл".