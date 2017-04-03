Фото: meest-online.com

Сербский премьер-министр Александр Вучич объявил о своей победе на выборах главы страны, пишет "Российская газета".

По предварительной информации, он набирает около 55-59% голосов, в то время как остальные 10 кандидатов не преодолели рубежа в 14 процентов.

Вучич отметил, что он набрал на 12% больше голосов, чем все его конкуренты, вместе взятые. "Я благодарен народу. Спасибо большое, да здравствует Сербия!" – приводит газета слова политика. Подчеркивается, что Вучич поблагодарил главу РФ Владимира Путина и немецкого канцлера Ангелу Меркель за то, что они согласились встретиться за пару дней до наступления дня тишины.

Отмечается, что всего на выборы, которые состоялись в воскресенье, 2 апреля, пришли свыше 3 миллионов 700 тысяч человек. По словам Вучича, новое правительство будет сформировано в ближайшие два месяца. В ответ на вопрос о первых конкретных шагах после вступления в должность лидера страны политик заявил, что просто продолжит работать. Издание отмечает, что Вучич пообещал сохранить отношения с Россией, а также с Китаем, куда он собирается совершить первый визит в новой должности.