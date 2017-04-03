Фото: администрация Алтайского края

Власти Алтайского края для борьбы с предстоящим паводком в регионе сумели консолидировать средства на общую сумму миллиард рублей. Об этом глава региона Александр Карлин заявил в понедельник, 3 апреля, на заседании межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по вопросам подготовки регионов округа к паводкоопасному и пожароопасному периодам 2017 года.

Как сообщает пресс-служба администрации Алтайского края, заседание провел полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло. В заседании также приняли участие представители Минприроды России, МЧС РФ, депутаты Госдумы, управления Генеральной прокуратуры РФ в СФО.

"Мы консолидировали в общей сложности резервы в объеме около 1 миллиарда рублей: 525 миллионов рублей – это финансовые резервы, 540 миллионов рублей – материальные ресурсы. Эти средства пойдут и на укрепление гидротехнических сооружений, дорожно-транспортной сети, развертывание пунктов временного размещения. Всего в крае подготовили и оснастили 265 пунктов временного размещения, они рассчитаны на 35 тысяч человек", – сообщил Александр Карлин.

Сергей Меняйло отметил, что в настоящее время самое главное – принять все меры, чтобы войти в пожароопасный и паводковый периоды с максимальной готовностью, обеспечив системную, скоординированную работу региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, подразделений МЧС, правоохранительных, контрольно-надзорных ведомств.

По словам Александра Карлина, специалисты прогнозируют в текущем году очень сложный паводкоопасный период в регионе.

"Мы очень серьезно относимся к прохождению паводкоопасного периода в этом году. В отличие от ситуации 2014 года, прогнозируются проблемы и по первой, и по второй волне паводка на всей территории региона. Из 59 сельских территорий 48 потенциально имеют реальную угрозу получить проблемы уже по первой волне паводка. Это 204 населенных пункта, 15 тысяч жилых строений, 40 тысяч человек и 89 объектов социальной инфраструктуры. Мы выстраиваем подготовку региональной системы РСЧС согласно этим прогнозам. По информации Сибирского управления гидрометеослужбы России, первая волна ожидается на 7-10 дней раньше, чем в среднем по многолетним наблюдениям, так же как и по уровню воды в руслах наших рек. Все, что мы могли сделать с учетом опыта 2014 года, мы постарались выполнить и учесть", – подчеркнул глава региона.

Александр Карлин отметил, что система оповещения населения в регионе находится в рабочем состоянии. Раз в неделю ее готовность проверяют, в ближайшие дни пройдет полная проверка работы этой системы. Также в школах края прошли специальные "уроки безопасности", где ученикам рассказали, как себя вести в чрезвычайной ситуации.

В степных территориях региона уже тает снег, по рельефу начали передвигаться большие массы талых вод.

Александр Карлин подчеркнул, что ситуация во время паводка может сложиться очень непросто.

"В этом случае последствия могут быть очень серьезными. В связи с этим я запретил уходить в отпуск всем главам муниципальных образований, своим заместителям, всем руководителям региональных ведомств, их заместителям, всем ответственным должностным лицам до 1 июля, то есть до полного завершения паводковой ситуации. Надеемся, что вся проводимая работа позволит минимизировать ущерб, который может нанести паводок", – отметил глава региона.